Terni, Lorenzo Barone è già pronto a ripartire e incassa i complimenti di Jovanotti: "Bravissimo"

Alessandro Picchi 02 ottobre 2022 a

a

a

Lorenzo Barone incassa i complimenti di Jovanotti via social (“Che viaggio! Bravissimo”) e programma per il 4 ottobre 2022 il suo rientro anticipato in Italia. L’avventuriero di San Gemini, costretto ad interrompere il suo progetto di viaggio sulla via terrestre più lunga del mondo, è già pronto a partire con un nuovo programma, mentre per il momento tornerà a casa in aereo da Ulaanbaatar (la capitale della Mongolia).

Lorenzo Barone fermato dalla guerra al confine con la Russia

Tuttavia, appena il tempo di metabolizzare l’interruzione del tragitto verso Capo Dezhnev che il cicloamatore ci anticipa di avere già in mente una nuova avventura, senza però fornire anticipazioni, in attesa di poter completare il progetto. Lui e la giovane moglie siberiana, Aygul - con la quale stava condividendo il tragitto mongolese - hanno dovuto desistere dall’ingresso in Russia per la situazione socio-politica in corso nel Paese.

Aygul, dal canto suo, non ha potuto tornare in treno nel suo villaggio natale, Pokrovsk. Lorenzo, invece, non ha potuto proseguire e portare a termine il suo cicloviaggio in solitaria verso Capo Dezhnev, sullo Stretto di Bering, nella Siberia orientale. “Voleremo su Milano e poi scenderemo a casa, a San Gemini, un po’ in treno ed un p0’ in bici. Non abbiamo ancora ben deciso”, spiega Barone che poi rivela: “Ora va tutto bene. All’inizio l’avevo presa male perché aspettavo con entusiasmo il momento di poter rientrare in Russia: non vedevo l’ora di pedalare al freddo, in mezzo alla neve. Poi però, ragionandoci, l’ho presa come un’opportunità perché i prossimi 4000 km avrei dovuto pedalarli su una strada che avevo già percorso in passato, nello scorso progetto sulla Anabar Road. Quindi sarebbe stata una ripetizione dello stesso tragitto, dello stesso clima ghiacciato, degli stessi paesaggi. Sarebbe stato tutto uguale".

Si avvicina il confine russo. A rischio l'avventura di Lorenzo Barone

"Avrei poi dovuto interrompere il viaggio due volte - prosegue -: la prima, aspettando due mesi a casa di Aygul che si ghiacciassero i fiumi per poterli percorrere; la seconda, in attesa dei lunghi tempi burocratici (ora ancora più prolungati) per ottenere i permessi speciali nel passaggio tra la regione della Yakutia e quella del circondario autonomo della Čukotka. Sarebbe stato anche relativamente pericoloso chiederli, perché è una zona fortemente militarizzata e avrebbero potuto vedermi come spia. Quindi, alla fine, meglio così. Completerò il percorso per me inedito appena sarà possibile”.

Nel frattempo moltissime sono state le manifestazioni di stima e supporto morale dai suoi seguaci sui canali sociali. Giunti da parte di chiunque e da ogni dove, i commenti hanno commosso e rincuorato il giovane avventuriero, che ha ricondiviso sui suoi profili sociali le tante attestazioni di stima. Tra queste anche le parole di Lorenzo Cherubini, Jovanotti, che si complimenta con l’avventuriero Barone. Del resto è ormai noto che il giovane ternano sia diventato un fenomeno conosciuto in tutto il mondo, grazie ai social, alle tv locali e nazionali dall’Italia alla Russia. Non è stato raro che sia stato fermato spessissimo lungo le strade da suoi seguaci cicloamatori o appassionati delle sue avventure. In effetti la stessa giovane moglie siberiana Aygul lo contattò tramite Facebook la prima volta, mentre Barone percorreva nel 2020 la strada più a nord del mondo. Intanto Lorenzo sarà collegato domenica 2 ottobre 2022, alle 16, su Raitre, in diretta con “Kilimangiaro”.

Lorenzo Barone è arrivato in Mongolia, ha pedalato in 54 Paesi del mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.