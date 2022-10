Foligno, oggi gli eventi conclusivi di Primi d'Italia: show cooking, laboratori e musica

02 ottobre 2022 a

Si chiuderà oggi la 23° edizione del Festival dei Primi d’Italia all’insegna del rilancio dopo i due anni di limitazioni per Covid. Ieri la pioggia ha concesso un po’ di tregua a Foligno dopo un giovedì e un venerdì bagnati e oggi, ultima giornata per la rassegna dedicata ai primi piatti alla pasta, saranno tanti e interessanti gli appuntamenti previsti dal programma. Si parte alle 11 con lo show cooking a largo Carducci con “La pappa al pomodoro” curato da Rosalinda Ciarletti per proseguire alle 12 con un evento dedicato ai primi piatti vegani da a cura dell’Università dei Sapori con chef Guidantoni. Alle 15 il focus sarà dedicato invece al gluten free gourmet a cura di AIC Umbria con chef Ferrarini. Alle 17 sarà il momento di “Ciò che non sembra è” di chef Pistoletti del ristorante AldiVino di Corciano.

All’Auditorium Santa Caterina alle 11 ci sarà il corso assaggiatori di pasta per imparare a riconoscere una pasta di qualità a cura dell’Associazione Flavori. Sempre qui è previsto l’evento di punta di giornata, cioè il pranzo nel giorno della festa dei nonni in compagnia della serie tv “44 Gatti” alle 13 (prenotazione obbligatoria, 20 euro per adulti, 5 euro per bambini fino a 14 anni). Nella stessa location alle 16, è previsto “Granoro dedicato: il sapore del grano di Puglia, terra di maestri” con chef Rivaroli. Alle 18, invece, ecco “Green & Wild – L’Umbria del cibo selvaggio e spontaneo a cura dell’associazione Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani” con chef Trippini. Alle 21, invece, ci sarà la cena stellata con protagonista la chef Nikita Sergeev per la serata Mediolanum.

Palazzo Candiotti ospiterà invece i laboratori della pasta in mano per i bambini promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Si parte alle 11 con la scuola di tagliatelle (si ripeterà alle 16) per proseguire alle 15 con gli gnocchi, alle 17 con le farfalline e alle 18 con le pappardelle. Gli adulti possono partecipare dalle 17 all’iniziativa “La pasta della nonna” per imparare a fare i maltagliati. Alle 19 sarà conferito il Premio I Primi d’Italia al professore ematologo Massimo Martelli e all’architetto e designer Stefano Chiocchini. L’intrattenimento è invece affidato alla P-Funking band che si esibirà alle 11.30 e alle 16, mentre a chiudere il festival ci penseranno i Cinquantini che dalle 21 faranno ballare il pubblico dal palco di Largo Carducci. “I primi d’Italia non li ferma nessuno, nemmeno le condizioni meteo – ha detto Aldo Amoni, presidente di Epta Confommercio e organizzatore dei Primi d’Italia - Venerdì abbiamo registrato grande affluenza di pubblico, nonostante le notizie che davano devastazioni e bombe d’acqua, abbiamo fatto tutto il programma escluso il concerto che abbiamo rimandato a sabato. Sono soddisfatti tutti i gestori dei villaggi e sabato abbiamo avuto ancora un’altra ‘vittoria’: la città piena con file ai villaggi. Domenica andiamo alla chiusura con il botto”.

