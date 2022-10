Maltempo, Coldiretti Umbria: "Danni a ortaggi, tabacco e strutture"

02 ottobre 2022 a

“Purtroppo questo tipo di eventi atmosferici crea molti danni. L’unica consolazione è che avvengono a macchia di leopardo e quindi non interessano un numero enorme di aziende, ma quelle colpite dalle piogge torrenziali hanno riportati danni seri e molto seri”. A parlare, dopo il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la regione, è il direttore di Coldiretti Umbria, Mario Rossi, che aggiunge: “I territori più colpiti sono stati il narnese, la Valnerina e l’Altotevere.

In particolare, nella zona di Narni sono state pesantemente danneggiate delle aziende che producono ortaggi. La grandine li ha letteralmente bucati. C’è chi ha riportato anche danni per l’80 % della produzione. Altre criticità le abbiamo rilevate tra le aziende nostre associate nella zona dell’Altotevere. Ci sono produttori di tabacco che hanno riportato anche dei danni alle strutture: ci sono delle serre le cui coperture sono state portate via dal vento e le aziende hanno avuto danni seri. Alcune hanno le attrezzature impantanate nel fango”.

Secondo quanto emerge, anche nella zona di Montefranco, Arrone e in generale della Valnerina, ci sono stati dei problemi con gli oliveti. Olive finite e terra e alberi sradicati dalla furia dell’acqua e del vento. Rossi spiega inoltre che “diverse imprese poi sono al limite della copertura assicurativa perché le polizze sono in scadenza e quindi oltre al danno anche la beffa”. “Ormai - conclude - siamo di fronte a fenomeni atmosferici incontrollabili che creano danni seri”.

