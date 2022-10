Terni, la cupola di viale Trieste riapre le porte alla città grazie all'Interamna Basket

01 ottobre 2022 a

Sport e sociale, per grandi e per giovani. Inizia a Terni la nuova era della cupola di viale Trieste, storica struttura palcoscenico di pagine importanti dello sport ternano, del basket in particolare, fino dagli anni ‘70.

Nell’ambito della campagna nazionale promossa da Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) e Assifero (Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale), in occasione della decima Giornata europea delle Fondazioni che cade il primo ottobre, ecco che la Fondazione Carit e l’associazione sportiva Interamna Basket, che gestirà il palazzetto dello sport, hanno dato il via alla ripresa delle attività per quanto riguarda il basket e il volley.

L'Interamna annuncia la conclusione dei lavori e la riapertura della cupola di viale Trieste

Presenti alla conferenza stampa il vicepresidente della Fondazione Carit, Massimo Valigi, Francesco Ciommei, presidente dell’Interamna, il vicepresidente Paolo Tamburini e il direttore responsabile Paolo Rossi, l’assessore allo Sport Elena Proietti e dirigenti, giocatori e allenatori del team.

L’intervento è per una spesa complessiva di 120.000 euro e ha riguardato diversi punti strutturali, con l’adeguamento alle più recenti norme di sicurezza per permettere la presenza di pubblico. In particolare, prevista la riqualificazione completa con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la rimessa a norma dell’impianto elettrico ed il rifacimento della copertura esterna.

Inoltre, tutti nuovi l’attrezzatura e i materiali necessari allo svolgimento delle attività per le quali l’impianto è omologato. I lavori sono iniziati poco dopo la sottoscrizione della convenzione con la Provincia di Terni, avvenuta il primo marzo 2021. Tale convenzione terminerà nel 2036.

La cupola di viale Trieste riaprirà: l'Interamna Basket ha presentato l'offerta

“Per la Fondazione Carit - ha spiegato il vicepresidente Valigi - è un onore aver partecipato in maniera attiva a questa iniziativa, che ha non solo un valore funzionale, ma anche simbolico. La cupola infatti è un centro sportivo storico per la città, soprattutto per la precedente generazione, che adesso può dunque tornare ad essere un riferimento, soprattutto per i più giovani. Si tratta di un bene, che vuole anche la campagna nazionale, che è tornato alla città e che, grazie anche alla Fondazione, viene restituito a Terni, alle famiglie e ai ragazzi”.

“L’obiettivo di questa operazione - ha spiegato Ciommei - è quello di rendere di nuovo disponibile per la comunità ternana un impianto che ha segnato la storia della pallacanestro ternana. La ristrutturazione viene incontro ai bisogni di chi pratica sport soprattutto a livello amatoriale e alle associazioni sportive, ludiche e sociali, che potranno utilizzare l’impianto per tutte le fasce di età. Inoltre, la struttura si trova nelle immediate vicinanze di istituti scolastici e anche per questo le maggiori attese legate alla realizzazione del progetto sono sicuramente quelle che riguardano l’aggregazione sociale e sportiva”.

