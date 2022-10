Perugia, è ai domiciliari ma la trovano a giocare alle slot: denunciata

01 ottobre 2022 a

a

a

Una 35enne romena detenuta agli arresti domiciliari è stata denunciata per evasione perché rintracciata all'interno di una sala slot durante un controllo di polizia.

Schianto tra auto e camion: superstrada chiusa in entrambe le direzioni

La donna infatti aveva delle autorizzazioni a uscire in determinati orari ma non in quello in cui è stata trovata nella sala giochi. La sua identificazione è avvenuta nell'ambito di controlli effettuati dalla polizia nella zona di Ponte San Giovanni.

Truffa del finto incidente, decine di segnalazioni e chiamate al citofono in piena notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.