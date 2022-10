Gualdo Tadino, Giochi de le Porte: scocca l'ora del corteo

Salvatore Zenobi 01 ottobre 2022 a

a

a

Tutto è pronto per una delle giornate più importante dei Giochi de le Porte, giunti alla 44esima edizione. E’ quella dedicata al corteo storico, alle prove ufficiali di tiro con l'arco e con la fionda e all’esibizione del gruppo balestrieri Waldum. Sabato sera 1 ottobre un corteo storico di oltre 1.200 figuranti percorrerà le vie del centro di Gualdo Tadino aperto dalla delegazione dell’Ente Giochi de le Porte.

Caro bollette: la Saxa Gualdo verso la cassa integrazione per i dipendenti

Grande attesa per gli stupendi costumi del XV secolo che hanno atteso un anno prima di potersi mostrare in tutta la loro bellezza. La speranza è che il maltempo conceda una tregua facendo così mettere in mostra il lavoro di tante sarte e costumisti che farà bella mostra di sé in allegorie che riprodurranno la vita medioevale. Anche per questa edizione del corteo storico è prevista la partenza dalla zona dei giardini di viale Roma, comune a tutte le Porte, introdotta da diversi anni.

Presentato il palio dei Giochi de le Porte: apprezzamento unanime per l'opera di Stefania Fabrizi

Cambia invece l'orario di inizio del corteo fissato alle 21. Cortei che prima dell’ingresso nell’Arengo maggiore (piazza Martiri) percorreranno largo di Porta Romana – via Franco Storelli entreranno in piazza, transiteranno poi per corso Italia, corso Piave, piazza Mazzini per scendere in via Bersaglieri e risalire all'arengo maggiore da via Roberto Calai. Aprirà il corteo il gruppo degli sbandieratori, dei balestrieri, dell’Ente Giochi e poi via con la vincitrice 2021 Porta San Donato, Porta San Benedetto, Porta San Facondino e Porta San Martino. A chiudere giungerà sulla piazza il Palio di San Michele arcangelo scortato dal gruppo Balestrieri. Subito dopo l'attenzione si concentrerà sui bandi di sfida che i priori lanceranno alle Porte nemiche. Marco Brunetti, Marco Pannacci, Marco Gubbini e Andrea Farinacci, anche se non esordienti, faranno vedere tutta la loro emozione. E in piazza non mancherà la curiosità per capire cosa si diranno e come.

Caro bollette, piscine verso lo stop

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.