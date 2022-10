Terni: tentata rapina, barista preso a bastonate da due giovani

01 ottobre 2022 a

Ha visto entrare due giovani, con il volto coperto da una mascherina, che hanno scavalcato il bancone. Quando ha cercato di fermarli hanno iniziato a sferrargli forti colpi con un bastone.

E' successo quando ancora non era sorto il sole a Terni, al Bar Cristallo di via Staderini.

Intorno alle 5 i due ragazzi sono entrati nel locale. A quanto hanno ricostruito gli uomini della squadra Volante, che stanno svolgendo le indagini sull'accaduto, si sono diretti immediatamente al di là del balcone. Il gestore del locale ha provato a fermarli e a quel punto hanno iniziato a colpirlo ripetutamente con un oggetto contundente, tipo un bastone.

Sarà stato forse per la reazione dell'uomo, ma dopo la colluttazione i due banditi si sono allontanati senza portare via nulla. Non è stata quindi toccata la cassa, né asportato altri oggetti o prodotti presenti nel bar.

Il barista ha riportato una serie di escoriazioni e contusioni che sono state medicate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, conseguenze fortunatamente lievi, considerato che un colpo in testa con un bastone avrebbe potuto provocarne di ben peggiori.

A quel punto il commerciante ha dato l'allarme e sul posto, come detto, si è portato il personale della squadra Volante della questura di Terni. Sono state subito avviate le indagini, tese a raccogliere qualche eventuale testimonianza di qualcuno che possa aver visto i giovani entrare o uscire dal locale.

Al vaglio degli investigatori, ovviamente, anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso i movimenti dei due aggressori.

Al momento l'ipotesi più accreditata sembra essere quella di una rapina che non si è concretizzata, anche se lascia dei dubbi la modalità con la quale sarebbe stata condotta, visto che il barista non è stato neanche minacciato con qualche arma ma direttamente colpito non appena ha tentato di opporre resistenza.

