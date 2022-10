Spoleto, nuovo sistema per risparmiare sull'illuminazione dei beni culturali

01 ottobre 2022 a

a

a

Nuovo sistema di illuminazione per migliorare la fruizione dei beni culturali di Spoleto. Gli interventi, che inizieranno lunedì 3 ottobre interessando innanzitutto le “Sculture nella città” presenti nel centro storico, ossia le opere della mostra organizzata da Giovanni Carandente nel 1962 in occasione del V Festival dei Due Mondi, garantiranno un notevole risparmio energetico.

Medico rifiuta di andare in pensione: "Per i miei pazienti lavoro anche gratis"

I lavori per la sistemazione dei nuovi impianti con luci a led miglioreranno l’illuminazione della “Colonna del Viaggiatore” di Arnaldo Pomodoro (Largo Melvin Jones – viale Trento e Trieste), “Spoleto 1962” di Nino Franchina (piazza del Comune), “Stranger III” di Lynn Chadwick (piazza del Duomo) e “Colloquio spoletino” di Pietro Consagra (via Filitteria). Il progetto, finanziato con i fondi di Agenda Urbana per un costo complessivo di € 339.230,51 più iva, interesserà anche Palazzo Collicola, con i lavori al secondo piano e, successivamente, al piano nobile in programma da lunedì 10 ottobre.

Schianto mortale a San Martino di Trignano: la vittima è un dipendente comunale

Gli interventi di efficientamento energetico previsti riguarderanno, nelle settimane seguenti, anche la Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, l’Arco di Druso e Germanico, piazza del Duomo e via dell’Arringo, la facciate del Duomo e il campanile, l’abside della Basilica di S. Eufemia, il Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi e l’ex chiesa della Manna d’Oro.

“Cambiare i sistemi di illuminazione in città è ormai indispensabile, perché abbiamo necessità di mettere in campo tutti gli accorgimenti possibili per contenere i consumi energetici – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Intervenire nei punti maggiormente attrattivi del nostro centro storico, garantendo al contempo una migliore fruizione dei beni culturali per cittadini e turisti è senza dubbio un importante passo in avanti che potremo veder completato con l’inizio del nuovo anno”. I lavori, che dovranno essere conclusi in 120 giorni, quindi entro i primi mesi del 2023, verranno eseguiti dall’impresa Cosmis Consalvi srl di Magione.

Ricostruzione, partono i lavori a Sant'Eutizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.