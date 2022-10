Castiglione del Lago, giallo sulla condanna del fotografo Riccardo Capecchi

Nicola Torrini 01 ottobre 2022 a

Sta diventando un vero e proprio giallo la sorte di Riccardo Capecchi, il fotografo di Castiglione del Lago bloccato in Perù a causa di una lunga vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Nella giornata di venerdì 30 settembre fonti della Farnesina hanno fatto sapere che tutti gli italiani coinvolti nel processo sono stati condannati a 16 anni di reclusione. Ma il comitato Verità su Riccardo, che si batte per il suo ritorno in Italia, fa sapere che la famiglia Capecchi ha saputo direttamente da Riccardo che ci sarebbe stato un rinvio dell’udienza e che, quindi, non sarebbe arrivata alcuna condanna per il 44enne accusato di traffico internazionale di cocaina.

Insomma, al momento l’unica novità ricevuta è che l’udienza durante la quale doveva essere emessa la sentenza è stata rinviata a data da destinarsi ma comunque entro ottobre. Intanto sono ore di angosciosa attesa quelle che vivono gli amici e la famiglia di Capecchi. Il fotografo castiglionese era stato arrestato in Perù nel maggio 2019 perché intestatario di un’automobile utilizzata per un traffico internazionale di stupefacenti da altri italiani arrestati in flagranza di reato. Pur essendosi sempre proclamato totalmente estraneo ai fatti, era stato accusato dalla magistratura di essere loro complice, arrestato, detenuto per alcuni mesi a Lima e, infine, rimesso in libertà, senza però la possibilità di lasciare il Paese.

“Come comitato – fa sapere il presidente Paolo Brancaleoni – non smetteremo di batterci per la verità, ma è dura e temo che purtroppo sia l’unico che pagherà per una situazione assurda, di cui era totalmente inconsapevole e in cui è stato coinvolto con un tranello. La comunità castiglionese crede nell’estraneità e nella buona fede di Riccardo che è sempre stato un ragazzo stimato, dedito alla famiglia e alla sua comunità. Appena ci sarà il nuovo ministro degli Esteri andremo a esporre a lui la situazione per farlo rientrare al più presto”.

