Umbria, crescono i casi Covid a scuola: preside invita tutti a mettere la mascherina in classe

Dirigenti scolastici in ordine sparso sul Covid. Con la ripresa delle lezioni in classe e l’abolizione di dispositivi di protezione personale, il virus torna a circolare in maniera più importante rispetto al periodo estivo. E, se in alcune scuole del perugino, diverse classi sono già finite in autosorveglianza, alla secondaria di primo grado dell’istituto Salvatorelli Moneta di Marsciano è stata adottata una circolare che prevede l’autosorveglianza per 10 giorni a tutti. Alunni e personale docente e non docente “sono invitati” ad indossare la mascherina. Questo perché, secondo quanto comunicato dalla dirigente, c’è stato un “incremento di casi di Covid 19”. Intanto, secondo quanto comunicato dal Nucleo epidemiologico della Regione, l’aggiornamento settimanale mostra un trend in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti.

L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 27 settembre è pari a 453. L’Rt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero aumento attestandosi ad un valore pari a 1.49.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in leggero aumento in tutte le classi d’età, con l’incidenza più elevata tra gli 11 e 13 anni. La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale, inoltre si osserva, nell’ultima settimana, un leggero aumento nell’impegno ospedaliero.

Ieri ancora una giornata con oltre 800 nuovi casi che fa salire il totale degli attualmente positivi a 5.579. In ospedale restano 121 persone,uno in più del giorno prima, e due in rianimazione. Ieri nessun decesso.

