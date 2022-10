A Perugia, nuovo allestimento all'Ipogeo dei Volumni per la tomba etrusca simbolo di amore eterno

01 ottobre 2022 a

A Perugia la rivoluzione dell’area archeologica dell’Ipogeo dei Volumni parte dal nuovo allestimento della tomba della famiglia etrusca Cai Carcu, simbolo di amore eterno fra marito e moglie. E’ questo, infatti, il primo step riorganizzativo realizzato. L’intervento è avvenuto grazie ai fondi del ministero della Cultura (50 mila euro) e su cui la direzione regionale dei musei ha lavorato questa estate. Da qui si proseguirà con l’assegnazione dei fondi per il progetto Pinqua (Piano Innovativo per la Qualità dell’Abitare) sotto l’egida dell’amministrazione comunale verso un progetto destinato a cambiare il volto non solo dell’intera area archeologica ma di tutto il quartiere circostante, Ponte San Giovanni.

Intanto ieri sono stati presentati i lavori già realizzati della sala che diventerà l’ingresso del nuovo antiquarium, con le urne della famiglia Cai Carcu; il restyling della biglietteria/bookshop nel locale vestibolo; alcune paline con la segnaletica con una nuova immagine coordinata. Partiamo riavvolgendo il nastro: la tomba a camera della famiglia Cai Carcu (II sec. a.C.) fu scoperta nel 1963, nella necropoli di Ponticello di Campo, vicino alle tombe del Palazzone e all’Ipogeo dei Volumni. E testimonia il grande amore fra Vel Cai Carcu e la moglie Thana Caia Prucui. Le urne oggi si distinguono nel panorama noto per la conservazione di buona parte della policromia originaria e proprio per l’eccezionalità legate alle iscrizioni dei defunti scolpite sulle urne stesse. “Ho scelto di presentare la famiglia Cai Carcu con una selezione delle urne rinvenute - riporta la curatrice Maria Angela Turchetti, direttrice del museo archeologico nazionale dell’Umbria -, ricollocate secondo lo schema in cui furono deposte nella tomba, noto da alcune foto scattate al momento del ritrovamento”. E Turchetti aggiunge: “La particolare attenzione al contesto funerario è sottolineata nell’esposizione anche dalla presenza dell’albero genealogico della famiglia e dalla trascrizione delle iscrizioni, mentre la mappa delle principali necropoli di Perugia e l’alfabeto etrusco alle pareti facilitano la comprensione e la godibilità dell’allestimento”.

Il programma complessivo degli interventi, proposto da Maria Angela Turchetti insieme all’assessore Margherita Scoccia, è volto a restituire ai Volumni un ruolo centrale nella rigenerazione urbana della frazione di Ponte San Giovanni e nella città di Perugia in generale. Il progetto vuole mettere a sistema le risorse storico-archeologiche dell’area con quelle del contesto naturalistico in cui è inserita la necropoli, con le diverse attività culturali che possono essere promosse negli spazi espositivi del museo e con le attività educative dei laboratori didattici per bambini, che possono realizzarsi presso la necropoli, nell’ipogeo e presso un laboratorio didattico creato ad hoc nell’attuale deposito e laboratorio di restauro.

Obiettivo del progetto è quello di aprire ancora di più gli spazi del museo alla città, superando l’idea di area archeologica come luogo di interesse per soli specialisti, per far diventare la necropoli ipogea del Palazzone un parco per i cittadini e i turisti, un luogo, al tempo stesso, di promozione culturale, ma anche di socialità e inclusione. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla famiglia Cai Carcu: dalle 10 alle 12 ci saranno dei laboratori didattici e delle visite guidate.

