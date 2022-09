Maltempo, a Foligno fulmine in una abitazione attraverso la canna fumaria del camino. Allagamenti a Terni e Spoleto

Marianna Castelli 30 settembre 2022 a

Il maltempo che si sta abbattendo su diverse zone del Paese, non ha risparmiato il territorio dell'Umbria, in particolare nel tardo pomeriggio di giovedì 29 settembre. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia. A Foligno un fulmine ha colpito una abitazione attraverso la canna fumaria del camino. Un'auto, con una persona all'interno, è rimasta bloccata nel sottopasso delle Ferrovie dello Stato in via Piave. Un garage è stato allagato e a scopo precauzionale sono stati fatti avvicinare nella zona anche i pompieri di Gaifana. A Spoleto, nella frazione Terzo La Pieve, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l'allagamento di una abitazione. Sul posto anche una squadra della provincia che ha provveduto alla messa in sicurezza della strada. In provincia di Terni diverse piante sono cadute nella zona di Narni. Allagate alcune strade della città dell'acciaio. A causa di un fulmine a Stroncone sono state danneggiate una televisione e una caldaia. Gli uomini del Corpo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sono stati impegnati fino alla serata. (Foto di archivio).

