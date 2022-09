Terni: lite tra clochard, 65enne picchiato finisce in ospedale

30 settembre 2022 a

a

a

Un'aggressione brutale, consumatasi nella notte fra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022, intorno alla mezzanotte, in via Martiri della Libertà, a Terni, in un contesto di degrado sociale che sembra scollegato dai recenti violenti episodi che, soprattutto nel centro città, hanno coinvolto soggetti di nazionalità straniera probabilmente legati al mondo dello spaccio della droga nella città dell'acciaio.

Vittima del pestaggio, un cittadino straniero ultra 65enne - clochard - che sarebbe stato picchiato da due giovani.

Botte ai carabinieri che lo soccorrono dopo il pestaggio: arrestato trentenne

Secondo quanto appreso, l'uomo - in città da qualche giorno - avrebbe conosciuto una donna, anche lei senzatetto, con cui aveva stretto amicizia.

Tra i due, però, qualcosa è andato storto, con una lite scoppiata nella serata di mercoledì nell'area verde di via Martiri della Libertà. L'ipotesi è che i due giovani si siano portati sul posto per dare “manforte” alla donna, loro conoscente, al culmine di una lite sfociata purtroppo in aggressione. L'uomo, medicato dai sanitari dell'ospedale Santa Maria, ha riportato diverse lesioni ma non è in gravi condizioni. E non sarebbe intenzionato a sporgere denuncia.

Accoltellato in centro senza un motivo. Caccia all'aggressore



L'accaduto è comunque finito all'attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Terni per identificare tutti i protagonisti del violento episodio che ha catturato l'attenzione di diversi residenti della zona. Ennesimo fatto brutale ma, stavolta, connesso ad una lite per ragioni personali e, non è escluso, all'abuso di sostanze alcoliche. Le indagini, comunque, vanno avanti.

Aggressione in pieno centro. Sentiti dai carabinieri alcuni testimoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.