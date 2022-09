Covid in Umbria, l'assessore Coletto: "I dati non allarmano, ma il virus circola. Il vaccino evita complicazioni"

29 settembre 2022 a

Una nuova ondata Covid in Umbria? L'assessore regionale alla salute, Luca Coletto, non si dice allarmato, anche se sottolinea che è evidente che il virus stia continuando a circolare. "I dati - si legge in una nota della Regione - se da una parte non devono allarmare, dall'altra sono una chiara testimonianza del fatto che il virus continua a circolare.

Umbria investita da un'altra ondata. Per il terzo giorno oltre 800 nuovi casi. Attualmente positivi più di 5mila. Ancora un morto

L'unico modo per evitare complicanze da Covid - ribadisce - è la vaccinazione". Ancora una volta l'assessore spiega che "il vaccino protegge dalle forme gravi della malattia. Di conseguenza, per le persone fragili e per gli over 60 vaccinarsi è una scelta di grande responsabilità per preservare il proprio benessere. Diversamente purtroppo, a pagare le conseguenze di complicazioni della malattia saranno proprio i soggetti con patologie e in età avanzata".

"In questa fase - conclude l'assessore - i medici di medicina generale hanno a disposizione la possibilità di prescrivere gli antivirali che sono farmaci per i quali è ormai provata l'efficacia e che sono disponibili nelle farmacie ospedaliere in quantità sufficienti".

