Covid, Umbria investita da un'altra ondata. Per il terzo giorno oltre 800 nuovi casi. Attualmente positivi più di 5mila. Ancora un morto

Ormai è certo che una nuova ondata di Covid sta investendo l'Umbria. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono sopra quota ottocento. Nel bollettino di oggi, giovedì 29 settembre, vengono ufficializzati altri 871 tamponi positivi. La risalita dei contagiati, quindi, continua. Gli attualmente positivi ora sono 5.183, ben 491 in più rispetto alla precedente rilevazione. Dal 19 agosto non veniva superata quota 5mila. La crescita è del +32.1% su base settimanale. Aumentano anche i ricoverati che diventano 120 (+3), mentre restano stabili i posti occupati in terapia intensiva: due. La Regione Umbria registra anche 379 guarigioni e, purtroppo, un nuovo decesso. I dati sono frutto dell'analisi di 3.178 tamponi e il tasso di positività raggiunge il 27.4%. Lo stesso giorno della passata settimana era al 20.9.

