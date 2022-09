Perugia, tutto pronto per la Notte bianca per famiglie e bambini

29 settembre 2022 a

Bambini e famiglie in centro storico, a Perugia, all’insegna del gioco, della scoperta degli angoli più belli e dei luoghi di cultura della città e, soprattutto, della voglia di stare insieme e di costruire nuove relazioni. Ecco la proposta della Notte bianca dei bambini e delle famiglie che si svolgerà per la prima volta a Perugia sabato grazie ai fondi di Agenda Urbana e alla collaborazione di numerosi partner pubblici e privati. Un mix di iniziative diffuse in più punti del centro storico tra piazza IV Novembre, via dei Priori, corso Vannucci e corso Cavour.

Bolle di sapone, spettacoli con trampoliere e sputafuoco, giochi in legno, laboratori creativi o per approfondire la conoscenza della natura. E, ancora, visite in luoghi speciali della città, come la Perugia sotterranea, Borgobello e la Torre degli Sciri, ma anche il concerto di chitarra alla sala dei Notari e uno spettacolo teatrale all’Oratorio di Santa Cecilia.

Per chi volesse cimentarsi con la scrittura etrusca c’è il laboratorio del Museo archeologico nazionale dell’Umbria in collaborazione con l’Istituto Giordano Bruno. Una varietà di proposte per un pomeriggio e una serata all’insegna dell’animazione dedicata ai più piccoli. Le attività si svolgeranno in orari diversificati a partire dalle 16 fino alle 22. L’evento è stato presentato ieri, nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori dall’assessore alla famiglia e alle politiche sociali, Edi Cicchi, e dai rappresentanti dei soggetti partner Acli, Consorzio Auriga, Associazione Nazionale Famiglie Numerose e Cooperativa Borgorete e di diverse realtà coinvolte.

La Notte bianca, ricalcando lo schema di azione seguito nelle zone periferiche, nasce infatti anche dalla sinergia con altri soggetti pubblici e privati attivi in centro storico, come l’associazione Priori, l’associazione Borgobello, la Galleria nazionale dell’Umbria, il Museo archeologico nazionale dell’Umbria, palazzo della Penna, Cariperugia Arte, l’Isola di San Lorenzo e il Post. Non mancherà il supporto di operatori che proporranno menù a “prezzi family”. Grazie a un accordo con Saba, è inoltre prevista una tariffa agevolata di 2 euro e 80, dalle 18 in poi, nei parcheggi a pagamento di via Pellini, viale sant’Antonio e piazza Partigiani.

In caso di pioggia, le attività all’aperto si svolgeranno al chiuso. Mentre tutto è pronto per la Notte bianca, in cantiere sono già altri eventi di festa gratuiti che prenderanno piede in via Diaz e al Chico Mendez anche attivando le reti di associazioni e privati attivi nei quartieri interessati.

Le attività sono gratuite, si raccomanda la prenotazione.

