Castiglione del Lago, droga per mezzo milione di euro: arrestato 20enne

Oltre mezzo quintale di hashish e marijuana nascosta nel garage che gli avrebbe fruttato ben 500 mila euro. Colpo grosso alla rete dello spaccio di droga del Trasimeno da parte della polizia, che ieri - martedì 27 settembre - ha tratto in arresto nella flagranza di reato un giovane italiano di 20 anni, incensurato, presso la sua abitazione a Castiglione del Lago. In particolare, nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della squadra mobile della Questura, all’esito di un servizio di osservazione, hanno effettuato una perquisizione di iniziativa all’interno di un’abitazione sita a Castiglione del Lago, poi estesa al garage di pertinenza della stessa.

All’esito dell’attività sono stati trovati hashish e marijuana, nascosti all’interno di valigie, borse da viaggio, e scatole. In particolare, i poliziotti hanno dapprima effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’indagato, dove sono stati trovati e sequestrati 4.8 grammi di hashish, 640 euro e sette banconote da 50 euro cadauna, falsificate e custodite separatamente dal resto del denaro. Successivamente, l’attività dei militari si è spostata al garage di pertinenza dell'abitazione e in uso all’indagato - che deteneva le chiavi di accesso – all’esito della quale sono stati sequestrati 52 kg di hashish e circa 2 kg e mezzo di marijuana, nonché due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e materiale per il confezionamento. Dentro una delle valigie sono stati trovati anche 30 mila euro in contanti.

Lo stupefacente, se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato ricavi per oltre mezzo milione di euro. Alla luce del quadro probatorio acquisito, il 20enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pm di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato portato al carcere di Capanne.

