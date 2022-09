Terni: cavalcavia sul raccordo per Orte, fissata la data della demolizione

Maria Luce Schillaci 28 settembre 2022 a

Sarà demolito nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 il cavalcavia Gabelletta-Maratta sul raccordo Terni-Orte, la data è stata fissata pochi giorni fa dopo una riunione in prefettura.

Il cavalcavia infatti si trova in uno stato precario tanto che è stato chiuso al traffico dei mezzi pesanti. Ma la sua importanza è strategica perché mette in collegamento il popoloso quartiere di Gabelletta con la zona industriale di Maratta senza dover passare per le strade urbane per cui, dopo la demolizione, sarà ricostruito.

Verrà realizzato un nuovo ponte sul raccordo per Orte per collegare Gabelletta a Maratta

Le criticità che caratterizzano l’attuale collegamento, riaperto dal 2018, non sono poche: carreggiata ristretta, limite di velocità per il transito e dislivello altimetrico a causa delle richieste avanzate dalla Soprintendenza per i ritrovamenti archeologici d’epoca.

Inoltre nel corso del tempo il progetto è stato modificato più volte, a cominciare dai lavori per la pista ciclabile ma anche e soprattutto per i vari ritardi dovuti all’aggiornamento dei prezzi per i problemi legati alla pandemia che hanno coinvolto tutti i cantieri. Ora finalmente si parte. L’operazione di demolizione del viadotto comporterà la chiusura per qualche ora di parte di raccordo su cui insiste la struttura e avverrà appunto nel cuore della notte per creare meno disagi.

Lo skate park si farà e verrà realizzato nello spazio multifunzionale alla zona Fiori

A occuparsene sarà la ditta Baronci Salvatore di Terni per un corrispettivo a 70 mila euro. Dopodiché si penserà alla ricostruzione con un lavoro stimato da 250 giorni. La demolizione viene considerata uno dei momenti più complicati di tutto l’appalto proprio perché deve avvenire in una sola notte, con la conseguente chiusura temporanea del raccordo tra Terni ovest e l’incrocio con la Flaminia.

Una volta demolito il cavalcavia, si dovrà rivedere la viabilità nei mesi successivi in attesa della costruzione del nuovo ponte. Sono in molti ad aspettare il nuovo cavalcavia. La struttura è importante: una volta ricostruita tornerà a collegare due quartieri vitali della città, il primo residenziale, il secondo industriale, artigianale e commerciale. Si riduce il traffico, si abbreviano i percorsi, si migliora la qualità della vita, si risparmiano ettolitri di carburante contribuendo anche alla salvaguardia dell’ambiente.

