Elezioni in Umbria, giallo sul conteggio dei seggi: effetto flipper mette a rischio Spinelli e Squarta

Il meccanismo del flipper tiene ancora col fiato sospeso i partiti umbri. Non c’è ancora la certezza definitiva per almeno due degli eletti in Parlamento. La riassegnazione dei seggi col calcolo dei quozienti e dei resti - ribattezzato col nome del gioco da bar caro a chi ha i capelli bianchi - non ha ancora fornito dati definitivi.

Secondo il segretario dei Radicali di Perugia, Michele Guaitini, il terzo eletto (a sorpresa) del Pd, Pierluigi Spinelli, sarebbe frutto di un errore di impostazione del software del Ministero, attuato su scala nazionale, su +Europa. Che non raggiunge il 3% quindi non partecipa all’assegnazione dei seggi ma il suo 2,83% deve essere conteggiato - a differenza di chi corre da solo - per la coalizione di riferimento ossia il centrosinistra. Invece sono i voti di +Europa “sono stati subito dal totale della coalizione nelle singole circoscrizioni - spiega Guaitini - che così è andata al riparto decurtata di un 2-3%. Questo ha fatto sì che il centrosinistra nelle circoscrizioni si è visto assegnare un numero molto più basso di quanto gli spettasse innescando così un mega flipper per restituirgli quei seggi. Ne è venuta fuori una erronea attribuzione dei seggi”. Che poi sono stati quantificati in almeno 28. Al posto di Spinelli per Guaitini dovrebbe andare Emma Pavanelli del M5S. Non solo: dovrebbe avere un seggio anche FI, con Catia Polidori, al posto del secondo di FdI alla Camera (Chiara La Porta che lascerebbe il posto a Marco Squarta). Insomma c’è il rischio di un ribaltamento in corsa. Bisognerà attendere forse fino a lunedì per la proclamazione degli eletti. Sembra essere sfumato definitivamente l’elezione di Valeria Alessandrini della Lega. Per il resto come da copione: eletti Franco Zaffini (FdI) al Senato e Virginio Caparvi (Lega) e Raffaele Nevi (FI) alla Camera. Nel plurinominale disco verde per Emanuele Prisco e Antonio Guidi per FdI e Anna Ascani e Walter Verini per il Pd, rispettivamente a Camera e Senato. Da ricordare che per la Lega c’è la rielezione di Riccardo Augusto Marchetti - di Città di Castello - nelle Marche, dove è stato nominato commissario e ha ottenuto il seggio. Con lui sono tre gli altotiberini in Parlamento. FdI puntava all’elezione di Eleonora Pace in Campania ma, stando al Viminale, al momento è fuori. Spinelli, pur non commentando la sua elezione, manda una nota in cui legge i risultati come una mezza vittoria, anche in vista delle comunali di Terni.

“Il risultato di questa competizione elettorale - fa sapere - colloca il Pd ternano nella media nazionale, come secondo partito in assoluto e il primo di opposizione.Tutto questo andrà tenuto presente per una riflessione interna, e soprattutto in vista della prossima tornata elettorale amministrativa che a breve ci appresteremo ad affrontare. Nei prossimi mesi, lavoreremo in convergenza con le altre forze di centro sinistra e l’opposizione del Partito Democratico, come detto dal segretario Letta sarà dura e sarà incalzante, avendo come unica bussola l’interesse e i bisogni della comunità cittadina e regionale”.

