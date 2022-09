Perugia, il sindaco Romizi: "Il nuovo Curi nei piani del Comune"

27 settembre 2022 a

“Gli interventi di riqualificazione che interessano il Curi non sono alternativi all’ambizione di dotarsi di uno nuovo stadio. Su questa eventualità l’attenzione dell’amministrazione resta massima ma al momento non è stata formalizzata alcuna proposta specifica”. A dirlo è il sindaco Andrea Romizi nell’ambito della conferenza stampa in cui, insieme all’assessore allo sport Clara Pastorelli e all’ingegnere del Comune Paolo Felici, ha fatto il punto sui lavori che nei mesi passati hanno interessato l’impianto. Il sindaco ha confermato, peraltro, che ormai da tempo l’amministrazione si è attivata in prima persona per portare avanti un’interlocuzione sul progetto del nuovo Curi; si tratta di un’interlocuzione complessa - ha detto - che ha anche subìto dei rallentamenti a causa di alcune modifiche nell’assetto dell’interlocutore. Pur con ciò quella progettualità non è mai cessata e resta ben presente nell’agenda dell’Ente.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati, l’assessore Pastorelli si è detta orgogliosa di quanto si sta facendo, trattandosi dei primi interventi dopo quasi 50 anni di vita dell’impianto.

“Solo sulla Nord è stato necessario stanziare risorse per circa un milione di euro per il completo rifacimento dei gradoni e delle strutture in acciaio, ottemperando così alla richiesta formulata un anno e mezzo fa dalla commissione per l’esercizio del pubblico spettacolo a seguito degli studi espletati sullo stadio. Di fronte a tale richiesta – ha riferito Pastorelli – l’amministrazione si è subito attivata riuscendo, pur in tempi molto difficili causa pandemia, ad individuare i fondi per dar corso alle opere partendo proprio dalla curva nord. L’intervento è in corso di completamento e consentirà dal 16 ottobre (in occasione della partita Perugia - Sudtirol, ndr) di restituire ai tifosi una nord completamente nuova e con capienza al 100%. I tifosi, quindi, torneranno nella loro casa; una casa sicura su cui per 50 anni non si dovrà più mettere mano”.

L’impegno del Comune, tuttavia, è cresciuto nel corso dei lavori, visto che sono emerse ulteriori necessità di cui l’Amministrazione ha inteso farsi carico immediatamente con nuove risorse per 300 mila euro circa. Il riferimento è alla sistemazione del piazzale interno alla curva, delle aree sottostanti e dei gradini delle scale di accesso al settore: per queste ultime opere gli interventi proseguiranno, nei periodi di non utilizzo dello stadio per le partite fuori casa del Perugia calcio, fino a dicembre 2022. Altra area totalmente ricostruita è quella dei servizi igienici della Curva Nord. Nei prossimi giorni partirà un contest che coinvolgerà i gruppi organizzati della Nord che potranno proporre loro progetti decorativi per abbellire le, favorendo per l’effetto il rispetto di tali spazi comuni.

Il dirigente Paolo Felici ha confermato che portare a termine questa opera pubblica è stato particolarmente complesso, tenuto conto delle incertezze determinate da pandemia, caro materiali ed aumento del costo dell’energia. Nonostante ciò è stato pressoché rispettato il cronoprogramma salvo leggeri ritardi dovuti ad alcuni imprevisti (piazzale retrostante la curva), ed all’aumento dei costi anche in ragione di quanto stabilito dal Decreto aiuti. Il dirigente ha poi annunciato che tornerà in cima alla Curva Nord anche lo storico striscione, come richiesto dai tifosi, grazie alla stretta collaborazione con Grafox. “Insomma quella che verrà riaperta il 16 ottobre sarà una curva completamente nuova dal punto di vista strutturale; entro dicembre è invece prevista la riqualificazione delle scale di accesso al settore”, ha spiegato Felici.

A confermare l’impostazione generale è stato il sindaco Andrea Romizi che ha parlato di lavori sulla Nord necessari (come prima lo erano stati quelli sulla copertura della tribuna) e non rimandabili anche alla luce degli studi effettuati e delle richieste formulate dalla commissione per il pubblico spettacolo. “Oggi, dopo un attento lavoro - ha tenuto a evidenziare - si va verso la restituzione ai tifosi di un settore in piena sicurezza”.

