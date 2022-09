Elezioni, i nove parlamentari eletti in Umbria e chi è stato beffato

27 settembre 2022 a

Ormai definito il quadro dei parlamentari eletti in Umbria, almeno stando dal portale del Ministero dell'Interno. Tre i seggi a Palazzo Madama, sei alla Camera dei Deputati. Franco Zaffini (Fdi) ha vinto la corsa per il Senato nel collegio dell'uninominale. Nel plurinominale sono stati premiati Antonio Guidi, sempre di Fratelli d'Italia, e Walter Verini del Partito Democratico. Alla Camera le corse nei collegi uninominali se le sono aggiudicate Virginio Caparvi della Lega e Raffaele Nevi di Forza Italia (nella foto). Nel plurinominale, invece, risultano eletti Emanuele Prisco (Fdi), Chiara La Porta (Fdi), Anna Ascani (Pd) e Pierluigi Spinelli (Pd). La Porta è risultata eletta anche in Toscana e potrebbe lasciare il seggio a Marco Squarta. Niente da fare per Emma Pavanelli del M5S e Giacomo Leonelli di Azione e Italia Viva, che pagano le regole del Rosatellum e "lasciano" il secondo seggio al Pd. Ovviamente occorre attendere la proclamazione ufficiale.

L'Umbria ormai è quasi tutta blu: il centrodestra vince ovunque

