Elezioni, l'Umbria ormai è quasi tutta blu: il centrodestra vince ovunque

Ormai in quasi tutti i comuni dell'Umbria prevale il blu, ovvero il centrodestra. L'analisi post voto, infatti, evidenzia come nella stragrande maggioranza dei territori municipali abbia vinto la coalizione guidata da Fratelli d'Italia di cui facevano parte anche Lega, Forza Italia e Noi moderati. Al Senato il centrosinistra rimane maggioranza in tre soli comuni: Città della Pieve, Allerona, Parrano e Paciano. Nel voto per la Camera perde anche Parrano. In tutti gli altri comuni prevale il centrodestra.

