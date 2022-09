Elezioni Politiche 2022, tutti i risultati del voto in Umbria comune per comune | Scarica i dati

27 settembre 2022 a

Dalla vittoria del centrodestra al boom di Fratelli d'Italia, passando per la sconfitta della coalizione di centrosinistra e per il calo dei voti del Movimento 5 Stelle. Pubblichiamo i risultati delle Elezioni Politiche 2022 in Umbria, comune per comune.

Clicca qui per il Collegio uninominale del Senato

Clicca qui per il Collegio plurinominale del Senato

Clicca qui per il Collegio uninominale 1 della Camera

Clicca qui per il Collegio plurinominale 1 della Camera

Clicca qui per il Collegio uninominale 2 della Camera

Clicca qui per il Collegio plurinominale 2 della Camera

