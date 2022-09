Covid, allarme in Umbria: 850 nuovi casi. Ancora cinque morti, aumentano i ricoveri

27 settembre 2022 a

Scatta un nuovo allarme Covid in Umbria. Impennata di nuovi casi stando ai dati diffusi dalla Regione questa mattina, martedì 27 settembre. Secondo il bollettino i nuovi casi sono 850, un dato simile a quello di inizio agosto, quando il giorno 3 erano stati 947. Balzo degli attualmente positivi che sono diventati 4.266, ben 385 in più della giornata precedente, lunedì 26 settembre. Le guarigioni, infatti, sono state 460 a cui purtroppo vanno aggiunti cinque nuovi decessi. I dati sono frutto di 4.074 tra tamponi e test antigenici. Lievita il tasso di positività che sale al 20.8%, nello stesso giorno della scorsa settimana era del 16.1. I ricoverati sono 120, sette in più. Due in terapia intensiva.

Il rischio di una nuova ondata del virus. Gli attualmente positivi riprendono a salire

