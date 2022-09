Umbria, in dieci anni persa un'azienda agricola su quattro ma raddoppia la superficie media

Sabrina Busiri Vici 27 settembre 2022 a

Calano le aziende agricole ma l’Umbria rimane il Cuore verde d’Italia. Dai dati Istat dell’ultimo censimento agricolo, l’Umbria negli ultimi 10 anni ha perso una azienda su quattro, si è passati da 36.244 realtà a 26.956, -25,6%, anche se la media nazionale riporta risultati peggiori -30,1%. La tendenza, però, non mette in allarme Coldiretti Umbria. “Al di là del dato, non c’è nessun pericolo continueremo a essere il Cuore verde d’Italia, anzi lo saremo sempre di più”, risponde il presidente Albano Agabiti commentando la tendenza evidenziata da Istat. “Le aziende sono diminuite è vero ma è quasi raddoppiata la superficie media - riporta -. E’ in atto un processo aggregativo molto positivo spinto soprattutto dalla necessità di avere una maggiore sostenibilità economica e facilitato dalla tecnologia che permette alla manodopera di operare su spazi più ampi”.

E Agabiti aggiunge: "Sono stati compiuti passi in avanti per la creazione di nuovi consorzi, organizzazioni di produttori e cooperative sui quali bisogna insistere, perché l'aggregazione e il fare sistema sono gli strumenti più importanti per assicurare agli imprenditori agricoli le risorse indispensabili ad accrescere redditività, innovazione, competitività sui mercati, potere contrattuale nei confronti di industria e grande distribuzione organizzata".

Altro dato rilevato dal censimento Istat è il calo dei giovani nell’imprenditoria agricola (la percentuale di aziende con a capo un giovane è scesa dall’11,5% al 9,3% nello stesso arco temporale). C’è poco ricambio generazionale ma “dove sono i giovani - evidenzia Coldiretti - c’è un più alto livello tecnologico, la filiera è più corta e il fatturato maggiore. Perciò qualitativamente hanno un peso importante”. Nell’ultimo decennio un ruolo di primo piano per l’agricoltura umbra è stato svolto dalla riscoperta di coltivazioni antiche che sono diventate di tendenza sui mercati. E, inoltre, una grande trasformazione si è riscontrata nella capacità degli imprenditori di immettersi sul mercato “un processo iniziato nel campo vitivinicolo e che ora interessa anche il settore oleario”, riporta Agabiti. E, infine, passi da giganti nell’agricoltura di precisione. Il futuro sarà governato dall’algoritmo.

