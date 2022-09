Elezioni Umbria, Romizi: "Forza Italia in crescita come percentuale e numero di voti"

Redazione cronaca 26 settembre 2022 a

Il coordinatore regionale umbro di Forza Italia Andrea Romizi, sindaco di Perugia, si complimenta con Raffaele Nevi, riconfermato alla Camera nel collegio Umbria 1 alle Politiche 2022. Ringrazia tutti i candidati che si sono messi a disposizione e l’intera squadra regionale per il grande lavoro cha ha permesso alle liste di Forza Italia Umbria di attestarsi al 7%. Alle ultime regionali era al 5,50%. “Dalle urne”, afferma Romizi “FI esce in Umbria come l’unico partito -a parte FdI- in crescita non solo come percentuale ma anche come numero di voti espressi rispetto sia alle regionali che alle europee del 2019, risultando peraltro, in molti comuni umbri, la seconda forza della coalizione. “Un risultato - ha affermato Romizi - che dobbiamo anche all’importante contributo di tutti i nostri rappresentanti che hanno mantenuto uno stretto contatto con il territorio, non solo durante questa intensa campagna elettorale, guadagnandosi stima e credibilità. Mi complimento e auguro buon lavoro all’onorevole Raffaele Nevi, che ringrazio per il contributo che ha dato finora e che darà anche nella prossima legislatura. Un particolare ringraziamento -ha aggiunto- lo vogliamo tributare alle parlamentari uscenti, Fiammetta Modena e Catia Polidori, il cui lavoro al Senato e alla Camera, è stato importante e proficuo per la nostra regione”. La stessa Modena “ringrazia tutti i candidati che si sono messi a disposizione e l’intera squadra regionale per il grande lavoro che ha permesso alle liste di Forza Italia Umbria di attestarsi al 7,18 per le liste del Senato e al 6,83 per le liste della Camera”.

