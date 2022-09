Tesei: "Sì al rimpasto di giunta e in tempi rapidi"

Alessandro Antonini 27 settembre 2022 a

Quello del centrodestra in Umbria “è un risultato importante, che premia il lavoro svolto in questi anni difficilissimi. E rafforza la coalizione regionale. Davanti ai risultati dei singoli partiti è evidente che si pone il tema di nuovi equilibri, anche di governo. Tema peraltro già da me affrontato in tempi non sospetti. Ma poi ci siamo concentrati sulle emergenze”. Così la governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, in quota Lega, commenta il voto politico del 25 settembre. Che, come era prevedibile ed è stato anticipato, apre allo scenario del rimpasto di giunta. “Adesso lo faremo, tutti insieme, come da tradizione, e in tempi brevi”, assicura Tesei. Giorgia Meloni già due anni fa aveva parlato di “anomalia umbra” per l'assenza di un rappresentante di FdI, che nella formazione dell'esecutivo era stato "scambiato" per lo scranno della presidenza del consiglio.

Presidente Tesei, la coalizione di centrodestra in Umbria sopravanza ancora ed è due punti sopra la quota nazionale: come interpreta questo dato?

“E' il segno che l'elettorato ha premiato il nostro lavoro in questi tre anni difficilissimi, dove sono state affrontate e si stanno affrontando emergenze prima inimmaginabili. E' un risultato importante e sono contenta: rafforza il governo regionale. Riconosce quanto attuato e gli obiettivi raggiunti. Nonostante le mille difficoltà gestite l'Umbria è ripartita. Il centrodestra ha dimostrato di essere sempre unito e di lavorare per il bene della regione. Lo stiamo facendo anche ora, davanti all'ennesima emergenza, il costo dell'energia, che incide a livello europeo, nazionale e regionale. Supereremo pure questo scoglio, grazie anche alla fiducia degli elettori".

Ora però si pone il tema del rimpasto, discorso avviato a inizio anno e sempre rimandato..

“E' uno scenario che ho già vagliato e sto valutando. A marzo c'è stato un vertice di maggioranza in cui si è parlato di questo ma poi siamo stati presi dalle emergenze che stiamo ancora oggi affrontando e ci siamo concentrati sulle azioni da intraprendere. Il tema del riequilibrio sarà affrontato e rapidamente. Ci sarà un confronto di coalizione, come abbiamo sempre fatto, e poi si deciderà. Velocemente, ripeto, perché c'è urgenza di governare e centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Quel 20% della Lega nel 2018 è lontano anni luce, ora FdI ha fagocitato tutto passando dal 4 al 30%. Come spiega la flessione del “suo” Carroccio fino al 7%?

“Sicuramente l'aver partecipato al governo in un momento complesso ha influito sulla percezione degli italiani e sul voto. Ma è stato un atto di responsabilità. Il dato importante, ora, ribadisco, è quello del centrodestra unito, pronto a governare nel nome di tutti".

Tifa Meloni premier?

“Se così sarà, sarebbe un bel segnale. Un segnale importante per l'Italia. Io sono l'unica donna presidente di Regione e l'eventuale presidenza del consiglio a Giorgia Meloni è la dimostrazione che nella coalizione di centrodestra, se le donne valgono, sanno essere valorizzate e hanno la possibilità di emergere".

