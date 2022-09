Concorsopoli, l'ex consigliere politico di Marini in aula: "Mi chiese lei di consegnare quella busta"

Francesca Marruco 27 settembre 2022 a

a

a

“Parliamo essenzialmente di un episodio della primavera del 2018 quando ricevetti una chiamata dalla presidente Marini mi disse che dovevo fare recapitare una busta di cui non conoscevo il contenuto a una certa Marisa”. E’ iniziato così, ieri mattina l’esame del testimone Valentino Valentini, ex consigliere politico dell’allora governatrice, Catiuscia Marini, al centro congressi del Capitini, ormai aula d’udienza per il processo Concorsopoli. Il testimone entra nell’argomento concorsi, sollecitato dal pm Mario Formisano che gli chiede “episodi specifici in cui lei ebbe una parte operativa nella trasmissione di alcune informazioni ad alcuni candidati”. Ma non appena il pm procede con la prima contestazione, l’avvocato della ex presidente, Nicola Pepe, avanza un’eccezione sull’utilizzabilità delle dichiarazioni dello stesso Valentini rese il 12 aprile 2019 a poche ore dagli arresti che cambiarono il volto della sanità prima e del governo regionale poi. Per la difesa sono “autoindizianti e quindi non utilizzabili perché il teste avrebbe dovuto essere sentito sin dall’inizio con l’assistenza di un difensore”. Pepe va oltre: “Ad avviso della difesa da queste dichiarazioni si evince un’adesione psicologica e soggettiva che determinerebbe un coinvolgimento del soggetto nella condotta”. Le dichiarazioni in quel pomeriggio di fuoco, in cui l’ex sindaco di Montefalco viene sentito due volte, le rilascia alle 15.39 dalla guardia di finanza e alle 18.25 dai pm titolari dell’inchiesta, Formisano e Paolo Abbritti.

Concorsopoli, i giudici ammettono tutte le intercettazioni nel processo



E proprio loro dopo l’eccezione dell’avvocato Pepe i pm spiegano alla Corte che invece “abbiamo usato un metro comune per tutti i soggetti. Non abbiamo considerato elemento autoindiziante, che imponesse l’iscrizione il fatto che un soggetto materialmente ponesse in contatto il destinatario dell’aiuto. Abbiamo ragionato in questi termini, tanto è vero che Cataldi è stata indagata e poi archiviata. Abbiamo stabilito che doveva esserci una consapevolezza di agire divulgando dati. Abbiamo proceduto in questo modo - aggiunge - per ridurre la pletora degli indagati non perché avessimo benefici procedimentali perché –puntualizza volendo zittire le teorie difensive - molte delle circostanze emergono candidamente dall’attività captativa, certo se poi dovesse emergere come accaduto per la teste Ricotta elementi diversi agiremmo diversamente”. La corte si ritira e meno di venti minuti dopo il presidente Marco Verola detta alla cancelliera un’ordinanza che fa storcere la bocca alla schiera di avvocati in aula. “Ritenuto che dal verbale di sit prima delle 18.25 e dalle intercettazioni non sono emersi indizi di reità nei confronti di Valentino Valentini e che detti indizi cono emersi solo nel corso della redazione del verbale delle 18.25, ritenuto che nel caso trovi applicazione il primo comma dell’articolo 63 cpp, ciò comporta che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini possono essere usate contra alios ma non contra sè, per questo dispone che il pm proceda nei limiti indicati”. Riparte l’esame. Formisano chiede chi gli disse di consegnare il plico. Valentini risponde “la presidente. La Monaldi - aggiunge - chiamò Marisa, della quale io non avevo i recapiti per poterla contattare e le venne consegnato tutto”.

Concorsopoli, l'ex dirigente: “Duca mi diede liste di candidati da aiutare, alcuni non superarono nemmeno lo scritto”



“Ci furono altri casi?” incalza Formisano. “C’è stato un secondo caso - dice Valentini - ma non ne sono stato direttamente protagonista perché venni contattato dalla Monaldi, ma visto che la signora Marisa che non era reperibile in quei giorni a Perugia la consegna la fece Monaldi”. Poi parla di quando prese in consegna una busta dall’ex dg, Emilio Duca. “Non è un terzo episodio, credo sia il secondo, andai da Duca che mi diede una documentazione analoga a quella precedente” spiega. E aggiunge: “Io mi resi conto solo nel pomeriggio del 12 aprile in Procura di cosa c’era dentro le buste chiuse, quando mi vennero sottoposte alcune intercettazioni”. In sede di controesame l’avvocato Pepe tira fuori la lettera di dimissioni che Valentini consegnò alla governatrice a febbraio 2019 e parla di “contrasti con la presidente”. Ma il teste ribatte dicendo che “i rapporti erano ottimi, le mie dimissioni erano legate al fatto di far sentire libera la presidente che nel ruolo di dirigente del Pd in quella fase sosteneva il segretario nazionale Renzi, mentre io ero molto vicino a Zingaretti, ma non c’erano liti tanto che mai consegnai in Regione le mie dimissioni”. Verola blocca altre domande dello stesso tenore. Pepe prova a contestare una dichiarazione fatta ad aprile 2019 "quando le chiesero se aveva preso una busta da Duca lei disse che non era in grado di dare una risposta in merito", ma Valentini conclude dicendo di aver voluto dire "non essere stato in grado di dare ulteriori spiegazioni".

Concorsopoli, nuova indagata per rivelazione: consegnò le domande per la candidata favorita della Marini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.