Umbria, Fiammetta Modena: "Forza Italia in crescita, grande lavoro di squadra"

26 settembre 2022 a

a

a

"Mi unisco alle parole del Coordinatore Regionale Umbria di Forza Italia Andrea Romizi e mi complimento con Raffaele Nevi, riconfermato alla Camera nel collegio Umbria 1. Ringrazio tutti i candidati che si sono messi a disposizione e l’intera squadra regionale per il grande lavoro che ha permesso alle liste di Forza Italia Umbria di attestarsi al 7,18 per le liste del Senato e al 6,83 per le liste della Camera. Dalle urne, Forza Italia esce in Umbria come l’unico partito -a parte FdI- in crescita non solo come percentuale ma anche come numero di voti rispetto alle regionali e alle europee del 2019, risultando peraltro, in molti comuni umbri, la seconda forza della coalizione di centrodestra". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.