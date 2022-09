Terni, rubavano gasolio dai camion in sosta. Sgominata una banda

26 settembre 2022 a

I carabinieri della stazione di Terni, nella nottata tra sabato 24 e domenica 25 settembre, al termine di un’indagine iniziata nel mese di agosto, scaturita da diversi furti di gasolio a proprietari di autocarri e autoarticolati parcheggiati nella zona del cimitero di Terni e nella vicina zona industriale di Maratta, hanno sgominato una banda di ladri traendo in arresto in flagranza di reato tre uomini, un italiano M.S. di 44 anni, due cittadini albanesi B.M. di anni 35 e M.H. di anni 33, tutti residenti in città, gravati da diversi precedenti di polizia.

I militari sono arrivati ad individuare la banda, che in un mese aveva messo a segno diversi furti di gasolio, asportando dai serbatoi dei camion parcheggiati parecchi quintali di carburante, grazie ad una serie di passi falsi commessi dagli arrestati, individuati dagli investigatori dell’Arma. In particolare il 44enne, ritenuto il capo della banda, dopo l’ennesimo furto commesso con la tecnica dell’aspirazione a bocca del gasolio, con l’utilizzo di un tubo di gomma, aveva involontariamente ingerito il carburante finendo all’ospedale di Terni, dove era stato ricoverato per intossicazione. I carabinieri, che erano già sulle sue tracce grazie ad una serie di filmati acquisiti sul luogo dei furti e che avevano permesso di evidenziare elementi riconducibili al 44enne italiano, hanno monitorato i suoi spostamenti e contatti, fino alla serata di sabato 24 settembre quando, in compagnia dei due albanesi, si è recato con un’autovettura presso la sede di un’azienda di trasporti della zona di Maratta bassa, tagliando la recinzione. Una volta all’interno della ditta hanno rotto il dispositivo di sicurezza del tappo del serbatoio di un camion, aspirando circa 130 litri di gasolio. Dopo aver caricato cinque taniche piene all’interno della macchina, hanno tentato di allontanarsi ma sono stati subito bloccati dai carabinieri di Terni che li hanno arrestati.

Uno di loro, l’italiano, aveva con sè un grosso coltello a serramanico e pertanto, oltre a rispondere del furto aggravato e continuato in concorso, sarà processato anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il gasolio rubato è stato immediatamente restituito al proprietario dell’azienda, il quale ha ringraziato l’Arma dei carabinieri ternana per aver messo fine ai furti e assicurato alla giustizia gli autori che gli avevano causato centinaia di euro di danni, anche per l’aumento del costo dei carburanti degli ultimi tempi. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dell’Arma di Terni per risalire alle numerose persone che negli ultimi tempi si recavano, con sempre maggiore frequenza, a casa del 44enne arrestato, per comprare gasolio, a quasi la metà del valore di quello venduto presso le pompe di benzina.

