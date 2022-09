Elezioni in Umbria, a Terni vince il centrodestra: Fratelli d'Italia primo partito, il Pd al 20%

26 settembre 2022 a

Il centrodestra vince con distacco anche in Umbria e Terni, con le sue 129 sezioni, non è da meno. Nella città dell'acciaio la coalizione guidata, a livello nazionale, da Meloni-Salvini-Berlusconi-Lupi si prende il 44% sia alla Camera che al Senato, confermando i numeri raggiunti in tutta Italia.

Alla Camera - Terni fa parte del Collegio uninominale Umbria U01 - il centrodestra prende il 44,83% dei voti, ovvero 23.608, di cui 789 al solo candidato (eletto) Raffaele Nevi. Fratelli d'Italia raggiunge il 30,01%, seguito nella coalizione dalla Lega all'8,11%, Forza Italia al 6,62% e Noi Moderati allo 0,41%. Il centrosinistra supera il 25% e arriva al 26,49, con il Partito democratico primo partito della coalizione con il 20,16%. Alle sue spalle Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Impegno Civico. Non raggiunge il 15% il Movimento 5 Stelle, fermo al 14,53%, mentre la quota dell'8% è solamente sfiorata da Azione-Italia Viva. Sopra al 2% Italexit - prende il 2,19% - mentre non raggiungono questa quota Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, Partito Comunista Italiano, Vita e Mastella Noi di centro.

La quota del 44% viene raggiunta e superata, dal centrodestra, anche al Senato: per la precisione, la coalizione si prende 23.486 voti, ovvero il 44,59%, di cui 609 al candidato eletto Francesco Zaffini. Fratelli d'Italia sfiora il 30%, la Lega non raggiunge l'8% mentre Forza Italia si ferma al 6,76% e Noi Moderati allo 0,54%. Il centrosinistra supera il 25% (26,73), con il Pd al 20,51, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,50, +Europa al 2,13 e Impegno Civico sotto l'1 per cento. Quindi, il Movimento 5 Stelle al 14,75; mentre il terzo polo non supera - come alla Camera - l'8% e si ferma al 7,40. Italexit arriva al 2,21%, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, e il Pcia non raggiungono l'1% mentre Vita si ferma allo 0,52%.

