Umbria: Zaffini eletto al Senato, Caparvi e Nevi alla Camera. I collegi uninominali tutti al centrodestra

Foto: Belfiore

26 settembre 2022 a

a

a

I collegi uninominali umbri vanno al centrodestra: anche nel cuore verde la coalizione di Meloni-Salvini-Berlusconi-Lupi vince e porta due candidati alla Camera e uno al Senato: si tratta di Virginio Caparvi, Raffaele Nevi e Francesco Zaffini.

Trionfo del centrodestra, Fratelli d'Italia al 30% | I risultati in Umbria

Alla Camera, nel collegio di Perugia vince il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi. Candidato per il centrodestra, la coalizione prende il 44,70% dei voti battendo il centrosinistra di Stefano Vinti, fermo al 27,50%, Alessandra Ruffini del Movimento 5 Stelle al 12,54% e Carla Casciari di Azione-Italia Viva all'8,93%. Maela Peraio di Italexit prende l'1,62%, Matteo Galli del Pci si ferma all'1,46%, Patrizia Casavecchia di Italia Sovrana e Popolare all'1,33 e Roberto Ghiandoni di Unione Popolare all'1,21%. Non raggiungono l'uno per cento David Urru di Vita e Giovanni Antonio Cocco di Mastella Noi di centro europeisti.

Nel collegio di Terni, trionfa - sempre per il centrodestra - Raffaele Nevi: 46,98% dei voti per la sua coalizione, davanti al centrosinistra di Francesco De Rebotti fermo al 26,26%. La pentastellata Ilaria Gabrielli prende il 12,79%, Franco Raimondo Barbanella del terzo polo il 7,37%. Due per cento per Andrea Bindocci di Italexit, mentre non arrivano a questa cifra Matteo Natalini di Italia Sovrana e Popolare, Anna De Carlo del Pci, Bendetta Calderigi di Unione Popolare, Alessandra Garaffa di Vita e Valentina Maria Carmela Parisi di Mastella Noi di centro.

A Perugia il centrodestra tocca il 40%

Al Senato, come detto, vince Francesco Zaffini, con la coalizione di centrodestra che prende il 45,79% dei voti. Seguono dietro di lui Federico Novelli del centrosinistra al 27,55%, Federico Pasculli del M5S al 12,66% e Donatella Porzi del terzo polo all'8,05%. Sotto il 2%, invece, Angelo Baldinelli (Italexit), Francesco Sciamannini (Italia Sovrana e Popolare), Carlo Romagnoli (Pci), Augusto Mangoni (Unione Popolare) e Marinella Giulietti di Vita.

Trionfo del centrodestra, Fratelli d'Italia primo partito. Giorgia Meloni esulta: "Pronti a risollevare il Paese" | I risultati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.