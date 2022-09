Elezioni in Umbria, i risultati nel Comune di Perugia: vince il centrodestra con il 40% dei voti, Fratelli d'Italia primo partito

Foto: Belfiore

26 settembre 2022 a

a

a

Il centrodestra vola in Italia e anche in Umbria i risultati delle elezioni politiche confermano il trend nazionale. Anzi, lo migliorano, perché se in tutto lo stivale la coalizione di Meloni-Salvini-Berlusconi-Lupi prende il 44%, nel cuore verde arriva al 46%. Ed è sopra al 40% anche nel Comune di Perugia, quello più grande della regione.

Trionfo del centrodestra, Fratelli d'Italia al 30% | I risultati in Umbria

Centocinquantanove le sezioni scrutinate nel capoluogo, che fa parte del Collegio uninominale Umbria U02, con il centrodestra che arriva al 40,13% alla Camera: 32.842 i voti ricevuti dalla coalizione. Fratelli d'Italia prende 22.380 voti, il 28,27%, mentre il secondo partito, anche a Perugia, è il Partito democratico al 23,02% (18.225). A livello di coalizione, il centrosinistra prende il 30,94% con 25.317 voti. Il Movimento 5 Stelle arriva al 12,21%, il terzo polo di Azione-Italia Viva tocca quota 10,26%. Male la Lega, al 5,82%, seguita da Forza Italia al 5,79% e Alleanza Verdi e Sinistra al 4,72%. +Europa prende il 2,70%, Italexit l'1,615, Unione Popolare l'1,36 e Italia Sovrana e Popolare l'1,32. Tocca quota 1,22 il Partito Comunista Italiano, mentre non arrivano all'1% Vita, Noi Moderati, Impegno Civico e Noi di Centro.

Trionfo del centrodestra, Fratelli d'Italia primo partito. Giorgia Meloni esulta: "Pronti a risollevare il Paese" | I risultati

Pure per il Senato il dato del centrodestra a Perugia tocca quota 40% (40,22 per la precisione): anche qui, Fratelli d'Italia è primo partito con il 27,48% dei voti, seguito nella coalizione da Forza Italia al 6,37, Lega al 6,06 e Noi Moderati allo 0,59 per cento. Il centrosinistra prende il 31,68%, con il Partito democratico che sfiora il 24%. Alleanza Verdi e Sinistra prende il 4,57, +Europa il 2,75 e Impegno Civico lo 0,39%. Il Movimento 5 Stelle prende il 12%, il terzo polo arriva al 10.

In 662.094 al voto per eleggere i nove rappresentanti in Parlamento. Aperte 1004 sezioni tra le province di Perugia e Terni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.