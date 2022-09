Elezioni in Umbria, i risultati: trionfo del centrodestra, Fratelli d'Italia al 30%

26 settembre 2022 a

Anche in Umbria viene confermato il trend registrato in Italia: è il centrodestra a vincere le elezioni. Nel cuore verde, la coalizione prende il 46,03% alla Camera e il 46,14% al Senato (1.000 sezioni scrutinate su 1.004). Numeri importanti e storici, con Fratelli d'Italia primo partito per distacco che si prende più del 30%. Chi crolla, invece, è il partito degli astenuti: in Umbria è andato a votare il 68,83% degli aventi diritto, quasi il 10% in meno rispetto alle politiche del 2018 quando i votanti furono il 77,97% del totale.

Andando nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni arriva al 30,96% alla Camera, attestandosi ovviamente a primo partito della coalizione di centrodestra che prende il 46,03%. La Lega di Matteo Salvini prende il 7,78%, mentre Forza Italia si ferma al 6,87%. Chiude il partito Noi Moderati allo 0,42%. In controtendenza rispetto al dato nazionale è il Pd, che supera il 20%: la coalizione di centrosinistra prende il 26,70%, con i dem che arrivano al 20,74% davanti ad Alleanza Verdi e Sinistra (3,51%), +Europa (2,09%) e Impegno civico di Luigi Di Maio (0,36%). Il Movimento 5 Stelle arriva al 12,65%, mentre Azione-Italia Viva supera la quota dell'8% (8,15%). Italexit per l'Italia prende l'1,82%, il Partito Comunista Italiano l'1,39%, lo 0,1% in più di Italia Sovrana e Popolare. Unione Popolare con De Magistris, invece, prende l'1,24%, mentre Vita prende lo 0,58% e Mastella Noi di Centro Europeisti lo 0.06%.

Numeri praticamente identici al Senato: il centrodestra prende 193.869 voti, il 46,14% del totale, con Fratelli d'Italia al 30,47%. La Lega prende l'8,01%, Forza Italia il 7,20& e Noi Moderati lo 0,46%. I voti del centrosinistra sono 115,498, il 27,49%, con il Pd al 21,51%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,48%, +Europa al 2,09 e Impegno Civico sotto l'1%, allo 0,41%. Il Movimento 5 Stelle sfiora il 13%, mentre il Terzo Polo non arriva all'8%. Il partito di Paragone prende l'1,80%, Italia Sovrana e Popolare l'1,24% e il Partito Comunista Italiano l'1,20%. De Magistris arriva all'1,14%, mentre Vita si ferma allo 0,57%

