Perugia, truffa del finto incidente: decine di segnalazioni e chiamate al citofono in piena notte

Alessandro Antonini 26 settembre 2022 a

a

a

Suonano al citofono in piena notte e chiedono aiuto per un (finto) incidente stradale occorso a un familiare. Dietro c’è un tentativo di truffa o furto. Raffiche di denunce nei giorni scorsi a Perugia e hinterland. A decine. Tanti racconti, stessa trama. Una residente di San Sisto ha riferito che nella notte tra sabato e domenica “hanno provato a entrare in casa nostra alle 1.30. Hanno scassinato nel pomeriggio il portone principale del palazzo permettendo libero accesso a chiunque. Un tizio calvo con pizzetto e ben vestito ha suonato al portone di casa e mi ha chiesto aiuto per un incidente lungo la strada. C'è stata 10 minuti dopo la polizia che ha fatto un controllo nel palazzo e in giro ma chiaramente lui se ne era già andato”. Segnalazioni sono arrivate sul profilo Fb Sei di San Sisto se. Altre dal territorio di Corciano.

Truffa alla Stranieri, Granocchia: "Ecco perché siamo stati sempre ignorati"

Un’altra residente denuncia la stessa dinamica avvenuta nella zona tra via Rossini e via Cilea. “Credo sia stata un tentativo di truffa o furto - spiega - perché alle 2,16 di notte mi ha suonato il campanello un uomo che si è presentato con nome e cognome dicendo di affacciarmi perché la moglie con la Mercedes aveva avuto un incidente. Se c’è un sinistro bisogna chiamare i vigili o il 113”. “Un tizio con giacchetto nero e pantaloni bianchi ha suonato a casa mia questa notte ore 1,30 e quando mi sono affacciato è scappato in direzione della biblioteca”, fa eco un altro cittadino di San Sisto. “È avvenuto anche in via Gaffurio - è l’ennesima testimonianza - hanno scassinato il portone del palazzo che quindi è agibile da tutti e suonato al portone dell'appartamento dicendo di questo incidente lungo la strada”.

Inchiesta sul bonus facciate: la Finanza sequestra anche una Ferrari F488

Del caso sono già state allertate le forze dell’ordine. Si tratterebbe di un soggetto noto polizia e carabinieri. “È successo anche a me zona via dell’Acacia - spiega una donna - è una persona conosciuta alle forze dell’ordine. Quando ho chiamato il 112, i carabinieri che mi hanno detto di trattenerlo al citofono in attesa del loro arrivo. Non ci sono riuscita”.

False fatture per intascare i fondi pubblici: imprenditori condannati dalla Corte dei conti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.