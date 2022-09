Terni, si avvicina il confine russo. A rischio l'avventura di Lorenzo Barone

Alessandro Picchi 25 settembre 2022 a

Lorenzo Barone (nella foto) sta ragionando sulla possibilità di interrompere e rimandare il suo viaggio. A questo punto del percorso sulla via terrestre più lunga del mondo, l’avventuriero di San Gemini è fortemente condizionato dagli ultimi accadimenti politici e sociali in corso. “Siamo a 300 chilometri dalla capitale della Mongolia, Ulaanbaatar (Ulan Bator in italiano, ndr)- fa sapere Barone - ed all’incirca a 600 chilometri dal confine con la Russia. Procede tutto bene, la situazione qui è assolutamente tranquilla, ma sto decidendo se proseguire per la Russia o fermarmi e ritornare in Italia, perché la situazione lì si è molto complicata negli ultimi due giorni. Fino a tre giorni fa non c’erano problemi ad entrare nella Repubblica federale russa, ora invece sembra essere complesso e rischioso: potrei essere scambiato per una spia e fermato o, comunque, potrebbero trovare qualunque pretesto per bloccarmi, con l’intento di evitare eventuali disordini, ritardando il viaggio o addirittura impedendomi di proseguire. Sto valutando - afferma - se rischiare e proseguire oppure se tornare con un volo aereo da Ulaanbaatar in Turchia, ad Istambul, e da lì in Italia in bicicletta fino a San Gemini - Aygul, eventualmente, verrebbe con me - e poi ripartire da lì con il viaggio tra un mese o tre anni, quando tutta la situazione sarà nuovamente tranquilla”. Uno spiacevole dilemma per Lorenzo, in attesa di seguire gli sviluppi del progetto di cicloviaggio nei prossimi giorni.

L'esploratore Lorenzo Barone ha raggiunto la moglie Aygul in Russia

Nel frattempo Barone continua a godersi il percorso in Mongolia insieme alla moglie Aygul. Sono infatti trascorsi 217 giorni dalla sua partenza da Città del Capo, in Sudafrica, e ha percorso oltre 20 mila chilometri del tragitto per arrivare a Capo Agulhas, sullo stretto di Bering, in Russia. Gli ultimi 3 mila chilometri il sangeminese li ha percorsi al fianco della compagna di vita, svalicando i monti Altai tra Russia e Mongolia. “La soddisfazione di essere riuscito ad arrivare fino a qui - rivela - è davvero grande”. La ragazza siberiana, dal canto suo, aveva rivelato sui suoi canali social che “Lorenzo mi fa uscire dalla mia zona di conforto ormai da quasi due anni e mezzo. Non riesco ad immaginare una qualsiasi altra persona che potrebbe riuscire a convincermi a pedalare attraverso i monti Altai. Lo ringrazio per avermi mostrato il mondo. Questo però è solo l’inizio”.

Barone in Kazakistan, anche nella steppa fanno 40 gradi: "Pedalo e non finisce mai"

“Stiamo percorrendo lunghe distanze tra un centro abitato e l’altro - prosegue il racconto di Barone - ed il paesaggio è più o meno sempre lo stesso. È un continuo alternarsi tra grandi distese desertiche e la steppa. Solo un paio di volte abbiamo visto qualche albero negli ultimi 2.400 chilometri” - aveva detto mercoledì 21 settembre Lorenzo Barone. “Dalla strada vediamo spesso le tende dei nomadi isolati in mezzo alla steppa. Con la popolazione mongola - prosegue - è tutto tranquillo, anche se la Mongolia è il Paese che ho visitato con il più alto consumo di alcol anche durante il giorno. A parte questa piaga, per il resto la popolazione è nomade ed è tutta molto ospitale e gentile. Una sera un ragazzo, in macchina con la sua famiglia, ci ha superato per poi fermarsi per regalarci del formaggio - molto simile al pecorino - dei biscotti ed una bevanda fermentata - molto forte come sapore e gradazione alcolica - tipici del posto e fatti da loro in casa”.

Lorenzo Barone in Kazakistan: ha pedalato per oltre la metà del suo viaggio

