Città di Castello, si sposa ex prete dopo più di un anno di attesa

Una decisione arrivata dopo oltre un anno di attesa e di profonda riflessione. Prima ha lasciato l'abito talare e poi ha scelto di convolare a nozze con la compagna. Galeotte furono le pubblicazioni, per l’ex sacerdote Samuele Biondini e la sua dolce metà Eva. Nel sito del Comune di Città di Castello lo scorso 13 settembre sono stati inseriti tutti i documenti (classificati con il numero 11291) a norma di legge, che sono rimasti visibili fino a qualche ora fa, poi come prescrive la prassi, sono stati tolti. Non si conosce la data della cerimonia - che potrà avvenire entro 6 mesi dall’avvenuta pubblicazione, al massimo entro l'inizio della prossima primavera – ma l'unica cosa evidente è che avverrà con un rito cattolico e la chiesa scelta non sarà una nel comune tifernate, ma in un territorio limitrofo.

Biondini, 51 anni, è stato ordinato il 29 giugno 1997: quando il 12 maggio di un anno fa aveva ottenuto la dispensa papale comunicata dal vescovo, era alla guida della parrocchia di San Pio X e, contemporaneamente, della pastorale giovanile della diocesi di Città di Castello

Insieme a lui ottenne la dispensa anche don David Tacchini: la notizia di questa duplice scelta fece molto parlare perfino i media nazionali.

Una decisione che fece molto scalpore a Città di Castello e che lasciò per qualche giorno l’intera comunità interdetta, tanto che i due ex sacerdoti scrissero una nota congiunta in cui avevano fatto sapere che attorno a loro volevano che calasse il silenzio, smentendo notizie circolate secondo le quali stavano per diventare padri.

A giugno, del 2021, un nuovo colpo di scena, con David Tacchini che aveva deciso di sposarsi. Anche in quel caso galeotte erano state le pubblicazioni in Comune (atto numero 37 del 2021): la sua decisione maturata in seguito al sentimento che lo lega a una donna di 39 anni di Città di Castello, rapporto che è stato poi formalizzato col matrimonio.

