Umbria, Vallo di Nera sulle locandine del nuovo film di Pupi Avati

C’è Vallo di Nera sulla copertina e sulle locandine del nuovo film di Pupi Avati, Dante, in uscita al cinema giovedì 29 settembre 2022. La scena dell’incontro tra Dante Alighieri e Beatrice, avvenuto sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta, è stata scelta dalla produzione per promuovere e presentare l’opera. Prodotto dalle DueA film e da Rai Cinema, l’ultimo lavoro del maestro Avati narra la vita del sommo poeta attraverso il racconto di Giovanni Boccaccio, interpretato da Sergio Castellitto.

A Vallo di Nera - comune in provincia di Perugia - la troupe ha fatto tappa nel luglio del 2021 e vi ha girato diverse scene. La chiesa di Santa Maria, l’annesso convento e le vie limitrofe sono state lo sfondo di numerosi ciak. Dall’incontro tra Dante e Beatrice, interpretati da Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba, al funerale di Beatrice, all’incontro tra Boccaccio e l’abate di Vallombrosa (Alessandro Haber), al dialogo tra Boccaccio e la figlioletta, il borgo della Valnerina è presente a lungo nella prima parte del film. Anche i titoli iniziali hanno come sfondo il celebre affresco della Processione dei Bianchi, sempre custodito in Santa Maria.

“Un’emozione vedere raccontare la vita di Dante attraverso i nostri luoghi – afferma il sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti - Già dall’invito all’anteprima, che si è tenuta il 16 giugno a Roma all’auditorium della Conciliazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata tutta una sorpresa. Nel biglietto c’era Vallo di Nera in primo piano e nel film ho ritrovato tutte le scene che avevamo visto girare, senza alcun taglio. Ringrazio il maestro Pupi Avati, che da anni aveva pensato a Vallo di Nera, dapprima per girare una scena dei Cavalieri che fecero l’impresa e lo scorso anno per Dante”. Non è la prima volta che Vallo di Nera viene scelta da registi celebri: negli anni ‘70 vi approdò Franco Zeffirelli per Fratello sole e Sorella luna. Nel 2010 è stata girata in gran parte a Vallo di Nera la fiction Rai Eroi per caso diretta da Alberto Sironi. Poi è arrivata una produzione giapponese e, infine, la popolare serie tv Don Matteo che vi ha girato alcune scene.

