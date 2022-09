È made in Umbria il chiringuito in testa alla classifica Forbes delle Baleari

Il chiosco si trova vicino a Palma di Maiorca e si chiama Ventuno in omaggio a Else Perazzoni nata a Montecastrilli nel 1921

C’è un pezzo di Umbria in cima alla classifica che Forbes ha dedicato ai migliori chiringuito delle coste spagnole. Si chiama Ventuno e si affaccia sulla straordinaria Playa de Mago, a pochi chilometri da Palma di Maiorca. Un pezzo di paradiso frequentato da giovani di tutto il mondo e tappa dei fortunati che si possono permettere uno yacht. Il chiringuito, per chi non lo sapesse, è il classico chiosco a pochi metri dal mare dove si possono gustare cibo e bevande. Ma come nel caso di ristoranti e trattorie, anche nell’universo dei chiringuito si spazia da quello che propone tapas e birra a quello dove si servono primi patti al tartufo rigorosamente italiano (come la pasta, manco a dirlo) oppure, se si preferisce qualcosa di internazionale, tataki di tonno con pak-choy, salsa teriyaki e zenzero e maionese al wasabi. Accompagnato da un Franciacorta o, se si desidera, da un Sauvignon altoatesino.

Ecco, Ventuno appartiene alla categoria top e l’Umbria, in questo felice contesto, c’entra eccome: gli attuali proprietari del chiringuito Ventuno, meta ogni estate di migliaia di turisti che arrivano da ogni parte del pianeta, sono i discendenti di Else Perazzoni, nata a Montecastrilli, in provincia di Terni, nel 1921. E, come avrete capito, il nome dato al chiringuito è un omaggio all’anno di nascita di nonna Else. “Lei ci ha trasmesso la passione per i prodotti della nostra terra e l’amore per il lavoro che facciamo”, spiegano Alessio e Chicco Iurlo, nipoti di Else che vivono a Maiorca da 15 anni. “Quando abbiamo saputo che Forbes ci aveva inserito tra i migliori chiringuito della Spagna e al primo posto di quelli che si trovano alle Baleari, ci siamo emozionati perché è il riconoscimento della dedizione con cui portiamo avanti la nostra attività”, aggiunge Chicco. Al Ventuno lavorano 12 persone, tra cui un folignate doc: Simone Foti, 31 anni, che nonostante la sua giovane età ha già girato mezzo mondo, dall’Australia all’Argentina. Adesso è a Maiorca, un’isola meravigliosa: “Qui mi sono trovato subito bene e al Ventuno ho conosciuto persone eccezionali, un gruppo, una famiglia dove si lavora tutti nelle migliori condizioni, anche nei momenti di punta quando il ritmo è incalzante”.

A dirigere la brigata intorno ai fornelli c’è la figlia di Elsa, Fabrizia Giannandrea che si avvale della preziosa chef Alba, maiorchina, che interpreta egregiamente sia la cucina spagnola che quella italiana, con digressioni verso i piatti internazionali, scelta obbligata quando si ha una clientela tanto variegata. I prodotti top, compreso il vino, arrivano dall’Italia e fanno la differenza quando vengono serviti sia agli stranieri che a chi proviene dal Belpaese: ritrovare i sapori di casa, si sa, fa sempre piacere. Ovviamente a fare da booster al Ventuno c’è la piccola baia in cui si affaccia il chiringuito: sabbia fine e acqua cristallina fanno di questo angolo di Maiorca, a pochi chilometri da Palma, un vero e proprio paradiso.

