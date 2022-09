Umbria, in 662.094 al voto per eleggere i nove rappresentanti in Parlamento

Alessandro Antonini 24 settembre 2022 a

Elezioni politiche, si aprono oggi le urne per 662.094 potenziali elettori umbri, 490.922 nella provincia di Perugia e 171.172 in quella di Terni. Gli uomini sono 319.679, le donne 342.415. Sono chiamati ad eleggere i nove rappresentanti in Parlamento: sei a Montecitorio e tre a Palazzo Madama. Numeri quasi dimezzati rispetto a quelli del 2018, quando erano 16 gli scranni occupati, poi arrivati a 17 con la ripescata Emma Pavanelli per i 5 stelle. Sono gli effetti del taglio dei parlamentari: l’Umbria (insieme alla Basilicata) è l’unica regione che per il Senato ha avuto una riduzione di più della metà dei posti: da sette a tre. Rispetto a quattro anni fa anche il corpo elettorale si è ridotto di circa 10 mila unità, dato che nel 2018 erano 672.313 gli umbri che potevano andare alle urne. Nel 2008 arrivavano 690.176. Oltre 28 mila in più. Anche l’affluenza è andata scemando: 14 anni fa si attestava all’84%, nel 2018 al 78,2%. Oggi si vedrà.

Tornando al presente, le sezioni elettorali aperte ammontano a 1.004. Stando al dossier del ministero dell’Interno, sono 35.225 gli umbri iscritti l’Anagrafe italiani residenti all’estero, 403 quelli che voteranno per corrispondenza. I maggiorenni che possono votare per la prima volta, compresi i residenti all’esterno, sono 33.183, 17.027 uomini e 16.156 donne. Sono 18 le sezioni speciali allestite per i malati Covid: 16 nella provincia di Perugia e almeno due in quella di Terni. Sono 3.737 gli umbri contagiati in isolamento.

Nelle due schede, una per la Camera (differenti per le due circoscrizioni di Perugia e Terni) e una per il Senato, il voto si esprime tracciando un segno nello spazio del contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato collegato. Se si traccia un segno sul nome del candidato il voto è espresso anche per la lista collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra quelle della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Non è ammesso il voto disgiunto. Si vota dalle 7 alle 23. E’ necessario portare tessera elettorale e documento. In caso di smarrimento della tessera ci si può rivolgere agli uffici elettorali comunali.

