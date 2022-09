Perugia, maxi dose di radioterapia a bimbo. Il giudice: "Oncologa responsabile non ha vigilato"

Francesca Marruco 24 settembre 2022 a

a

a

“Quale dirigente medico specialista in radioterapia, avendo in cura il piccolo, ed essendo titolare della posizione di garanzia ha omesso l’obbligo di intervenire a ogni seduta per controllare l’esatta corrispondenza del piano di trattamento rispetto a quello pianificato. Omissione che ha determinato l’insorgenza della patologia che non si sarebbe verificata se fosse intervenuta a ogni seduta e se avesse controllato l’esecuzione del trattamento radioterapico e corretto l’errore in cui era incorso il fisico medico.Per cui la condotta omissiva posta in essere ha contribuito alla realizzazione dell’evento”.

Giulia combatte contro un tumore rarissimo. I cittadini si mobilitano per aiutarla

Questa in sintesi la motivazione con cui il giudice, Antonietta Martino, ha escluso la possibilità di poter prosciogliere la l’oncologa finita a processo per le lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni malato di leucemia a cui venne somministrata una maxi dose di radioterapia. L’oncologa, assistita dall’avvocato Sesto Santucci, ha chiesto e concordato con il pm, titolare del fascicolo, Gennaro Iannarone, un patteggiamento a sei mesi con pena sospesa e non menzione. L’oncologa ormai non più in servizio al Santa Maria della Misericordia, aveva prescritto la giusta dose di radioterapia, ma il fisico medico - per cui il processo non si è chiuso - “per imperizia o negligenza è arrivato alla errata determinazione e calcolo della dose di radiazioni”.

Radioterapia alla testa 200% più forte del prescritto: danni permanenti al bimbo. La mamma: "Lo hanno rovinato"

Viene infatti scritto in sentenza che “al piccolo non è stata erogata la dose complessiva di 1.200 cGy come previsto ma 3.600 cGy, con una dose giornaliera di 450 cGy invece di 150 cGy, che ha comportato, attesa l’eccessiva radiazione encefalica - triplicata rispetto a quella prevista da piano terapeutico - da sola l’indebolimento permanente della funzione cognitiva”. Ad accorgersi che qualcosa non andava fu la mamma del piccolo. I medici non le diedero subito retta e poi la terribile scoperta con una risonanza magnetica. Ora lei e il padre sono parti civili con l’avvocato Laura Modena in un processo che deve correre per evitare la prescrizione.

Dose 200% più forte di radioterapia al bimbo: oncologo patteggia a sei mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.