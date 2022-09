Perugia, bollette più che raddoppiate: allarme nelle Rsa

Francesca Marruco 24 settembre 2022 a

“Le nostre bollette sono passate da una media di 2.500 euro al mese a oltre 6 mila. Così è veramente difficile andare avanti. Senza considerare che ancora non è nemmeno iniziato l’inverno e arriveranno mesi durissimi”. A parlare è Michele Tegliucci, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Residenza per anziani, Volumni che accetta anche di mostrare le bollette che possono solo peggiorare con l’inverno alle porte. Basta infatti guardare le bollette dei mesi estivi per capire che con la brutta stagione- e quindi maggiore consumo di corrente e di gas - l’aggravio economico può solo aumentare.A luglio 2021 la bolletta della corrente era stata di 2.589 euro, quest’anno 6.008 euro. Per il gas di un mese invernale invece, il conto era passato dai 2.821 di febbraio 2021 ai 6.849 di quest’anno e ancora i rincari più forti non erano arrivati.

“Non potremo mica abbassare i riscaldamenti, noi qui abbiamo 44 ospiti residenziali fissi e tra i 10 e i 15 diurni che hanno ovviamente e in inverno come facciamo? Speriamo che si riesca a far quadrare i conti perché non si può nemmeno pensare di alzare le rette. Noi siamo un servizio essenziale, non eroghiamo mica un bene di lusso. Non nego poi - aggiunge Tegliucci - che mi preoccupa il razionamento del gas. Noi abbiamo l’impianto fotovoltaico ma ovviamente non ci basta”. Dello stesso tenore le dichiarazioni della titolare responsabile di Villa Armoniosa di Corciano: “Le bollette sono triplicate, non so come faremo in inverno anche perché noi siamo una realtà piccolina quindi ogni voce di spesa in più influisce in maniera significativa. Noi avevamo provato a trovare delle soluzioni alternative, abbiamo fatto con il 110 il cappotto termico per abbattere le spese energetiche, ma adesso i lavori sono fermi e di certo, anche se siamo stati previdenti nel voler intervenire prima, non beneficeremo quest’anno degli eventuali benefici”.

Anche Lorenzo Taddei della Casa dei Girasoli di San Giustino si dice “molto preoccupato per il caro bollette e non solo per quello. E’ aumentato tutto e si fa sempre più fatica se vogliamo evitare di aumentare le rette che i nostri ospiti devono pagare”. Taddei poi lamenta anche il mancato ristoro governativo: “Hanno escluso le cooperative e noi che lo siamo non abbiamo potuto fare domanda, ma è assurdo perché siamo lo stesso servizio delle onlus a cui il beneficio è stato riconosciuto”.

