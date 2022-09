Perugia, schianto tra auto e camion: superstrada chiusa in entrambe le direzioni

23 settembre 2022 a

Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'automobile si è verificato nel primissimo pomeriggio di oggi all'altezza di Solfagnano.

La circolazione al momento risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di corso Cavour, la polizia stradale e personale del 118. Ci sarebbe almeno un ferito grave per cui è stato allertato l'elisoccorso. Si tratta di un uomo di circa 60 anni in codice rosso per politrauma.

In campo anche i tecnici di Anas per il ripristino della circolazione. L'incidente è avvenuto al chilometro 87,600, tra gli svincoli di Resina e Pierantonio.

