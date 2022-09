Spoleto, schianto tra un camion e un'auto a San Martino di Trignano: un morto e un ferito

23 settembre 2022 a

Schianto mortale nella serata di ieri nella frazione di San Martino in Trignano, a Spoleto. A perdere la vita Moreno Matteucci di 62 anni, dipendente comunale residente nella zona. La vittima viaggiava a bordo di una Micra, in direzione della frazione, quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con una Golf. A bordo dell’auto che proveniva dalla direzione opposta c’era una donna che è rimasta ferita in modo grave a causa dell’impatto e quindi trasportata, dopo le prime cure, dall’ambulanza del 118 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Terni.

Uno scontro terribile a causa del quale il mezzo guidato dalla signora è finito fuori strada nel terreno adiacente ad un maneggio. Il punto in cui si è verificato l’impatto è in via Cerquestrette. Immediata la chiamata ai soccorsi, sono intervenuti polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Purtroppo per il 62enne non c’è stato nulla da fare, non si esclude che possa essere stato colto da un malore finendo quindi contro l’altra auto, ma l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Matteucci era il caposquadra dell’area servizi cimiteriali dell’azienda del Comune Ase. Stava rientrando a casa dal lavoro ma la sua vita, purtroppo, si è fermata per sempre lungo via Cerquestrette.

