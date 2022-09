Terni, accoltellato in centro senza un motivo. Caccia all'aggressore

23 settembre 2022 a

A Terni, durante la notte tra giovedì 22 e venerdì 23 settembre, si è verificato un episodio di violenza gratuita, che al momento non trova giustificazioni se non in atti posti in essere da sbandati che si aggirano per le vie cittadine.

Verso le 4 infatti nel centro cittadino, nei pressi di piazza Ridolfi, un quarantenne straniero che stava passeggiando con degli amici è stato avvicinato improvvisamente da una persona che, senza alcuna apparente ragione, dopo aver scambiato con lui due parole, lo ha colpito con un fendente al corpo facendolo accasciare immediatamente al suolo.

L’accoltellato, al momento, è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Maria di Terni. Le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale sono serrate e volte ad identificare l’autore della violenta aggressione.

Articolo in aggiornamento.

