Perugia, la crescita delle professionalità in ambito sportivo: domani l'evento del Dipartimento di Giurisprudenza

Le nuove professionalità in ambito sportivo: tra multidisciplinarietà e specializzazione è un evento organizzato presso l'Università di Perugia - dipartimento di Giurisprudenza - con patrocinio anche del Coni e nasce dalla sinergia delle associazioni professionali con l’Università di Perugia e le istituzioni sportive. L'appuntamento è domani 23 settembre 2022 (dalle ore 15) nell'aula 3 di Giurisprudenza.

Sarà l’occasione per parlare di sport e crescita delle professionalità in ambito sportivo con giuristi, sportivi e addetti ai lavori. Si prevedono tre focus: Manager in ambito sportivo, Calcio e le nuove frontiere in materia di E-sports e NFT. L’evento potrà essere seguito collegandosi al link presente sulla pagina web del dipartimento di Giurisprudenza della facoltà di Perugia ( clicca qui ) e terrà a battesimo anche la presentazione del terzo corso di alta formazione in Diritto, Management e comunicazione dello sport organizzato dall’Università di Giurisprudenza di Perugia.

Lunghissimo l'elenco dei relatori gli avvocati: Francesco Cerotto, Pierluigi Vossi, Domenico Filosa, Marco Paone, Stella Riberti, Maria Laura Guardamagna, Mario Vigna, Alessandro Coni e Francesco Macrì; i professori Fabio Iudica, Fabio Papa; più Veronica Oldani (direttore marketing del Como Calcio), Alberto Rigotto (direttore amministrativo Udinese Calcio), Marcel Vulpis (vice presidente Lega Pro), Giovanni Sacripante (head business area Figc) e Francesco Monastero (Ceo WeArena). Porteranno i loro saluti il professor Andrea Sassi (direttore Dipartimento Giurisprudenza Univerversità di Perugia), il generale Domenico Ignozza (presidente regionale Coni), l'avvocato Salvatore Civale (presidente Associazione avvocati dello sport), l'avvocato Agnese Franceschini (segretario nazionale Movimento forense), Luigi Repace (presidente del Comitato regionale umbro della Lnd) e Alessandro Ciglioni (presidente Aiga Perugia).

