Perugia, agli Avanti tutta days l'incontro esibizione di kickboxing tra il campione Giorgio Perreca e il maestro Roberto Carlotti

Sarà uno degli eventi clou degli Avanti Tutta Days, in programma da venerdì a domenica e che, come per le altre edizioni, riserveranno grande spazio allo sport. Tra gli appuntamenti più attesi quello di domenica alle 16 al Barton Park che vedrà per l’occasione la partecipazione di Giorgio Perreca campione mondiale di kickboxing. Una presenza eccezionale a Perugia per il mondo delle arti marziali: Perreca è attualmente l’unico kickboxer, professionista, ad aver difeso nella specialità full contact (categoria 63,5 kg) il titolo mondiale per 13 volte, oltre ad aver conquistato il titolo di campione Europeo con la World Association of Kickboxing Organizations.

Con lui a confrontarsi per l’incontro esibizione ci sarà il maestro e campione di arti marziali Roberto Carlotti quinto Dan cintura nera di kickboxing. Il maestro Carlotti oltre che per i suoi meriti sportivi è noto anche per l’impegno nelle scuole della provincia e non solo, per la lotta al bullismo. Un’occasione quindi per ammirare dal vivo due grandi sportivi, con differenti percorsi di vita, che si ritroveranno insieme con la duplice finalità di promuovere lo sport e la sana competizione e di sostenere la raccolta fondi di Avanti Tutta onlus, in particolare il servizio gratuito di Oncotaxi per i pazienti che hanno necessità di raggiungere l’ospedale di Perugia per effettuare le terapie. Un’iniziativa rivolta in particolare ai più giovani per avvicinarli in modo sano ad uno sport competitivo e duro ma che va praticato nel segno della correttezza e del rispetto dell’avversario. Valori che fanno parte dei percorsi dei due maestri che tornano a mettersi in gioco domenica per divertire e divertirsi. A contribuire all’evento lo sponsor Unicotras Srl, l’iniziativa ha inoltre il sostegno di Libertas Margot, Siulp e Fikm.

Il ricco programma degli Avanti Tutta Days si snoda tra Barton Park e percorso verde Leonardo Cenci con venti operatori e associazioni sportive, con diverse discipline: pallavolo, scherma, football americano, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ciclismo, basket, escursionismo, arti marziali, sub, rugby, danza, ginnastica ritmica e tennis. Da segnale l’Istituto San Francesco con l’esibizione di ginnastica artistica società di Civitavecchia, della Mtb Asd Ikuvium e la partecipazione di Luca Panichi.

