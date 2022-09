Città di Castello saluta l'imprenditore  Antonio Gasperini

Carlo Stocchi 21 settembre 2022 a

a

a

Si terranno nel pomeriggio di oggi - mercoledì 21 settembre 2022 - nel duomo di Città di Castello, i funerali del commendatore Antonio Gasperini. La funzione religiosa inizierà a partire dalle 15,30. La camera ardente è stata allestita nella casa dove Gasperini ha sempre vissuto, nella prima periferia della città: già da martedì un flusso ininterrotto di amici e conoscenti ha voluto dare l'ultimo saluto al commendatore anche prima della funzione religiosa.

Oscar, due film girati in regione nella lista delle candidature italiane

Nel frattempo si registrano numerosi messaggi di cordoglio da parte di associazioni ed enti. L’avvocato Fabio Nisi, nella doppia vesta di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, ha ricordato Gasperini come “un amico, un punto di riferimento per tutti noi nella vita quotidiana e nei diversi ambiti professionali e associativi dove abbiamo collaborato insieme avendo sempre davanti lo sviluppo sociale, economico, culturale e produttivo e il bene della nostra comunità locale”. Anche la Sezione Alta Valle di Confindustria Umbria ha voluto ricordare Gasperini. “La scomparsa del commendator Antonio Gasperini rappresenta una grave perdita per il nostro territorio'' sottolinea Raoul Ranieri, presidente della Sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria. Non poteva mancare, il cordoglio dei sindacati. In una nota Cgil, Cisl e Uil dell'Alto Tevere esprimono cordoglio. “Una persona – scrivono in una nota i tre responsabili territoriali, Fabrizio Fratini (Cgil), Antonello Paccavia (Cisl) e Sandro Belletti (Uil) - che ha avuto un forte legame e radicamento al territorio tifernate, rivestendo numerosi e importanti incarichi pubblici''.

Orvieto Cinema Fest, sulla Rupe il festival internazionale dei cortometraggi

Cordoglio espresso anche dall’associazione Mostra Nazionale del Cavallo. Gasperini è morto lunedì a 93 anni. Commendatore e Grande Ufficiale della Repubblica, punto di riferimento per l'intera comunità di Città di Castello, è stato imprenditore di successo. Tra gli altri incarichi ricoperti, è stato presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello per tre mandati. Socio fondatore e primo presidente del Canoa Club Città di Castello. Presidente dell’Avis dal 1965 sino al 2006 e fino alla sua scomparsa è stato presidente onorario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.