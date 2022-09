Umbria da Oscar, due film girati in regione nella lista delle candidature italiane

21 settembre 2022 a

“Umbria da Oscar? Quasi: delle 12 pellicole in lista per essere la candidatura italiana al Miglior film straniero agli Oscar due sono state girate in Umbria e supportate da Umbria Film Commission: Dante di Pupi Avati e Chiara di Susanna Nicchiarelli”. Ad annunciarlo è Daniele Corvi del cda di Umbria film commission e direttore artistico del Love film festival.

I ciak di Dante hanno interessato tante località dell’Umbria da Perugia a Bevagna, Umbertide, la troupe ha avuto un una lunga permanenza nella regione entrando a contatto con il territorio. Anche la troupe di Chiara ha fatto base in Umbria e la regista per la colonna sonora si è avvalsa di un gruppo di musici formatosi ad Assisi, l'ensemble Anonima Frottolisti.

Il film di Avati uscirà il 29 settembre nelle sale e racconta di come Giovanni Boccacio (Sergio Castellitto) entrerà nella storia di Dante attraverso un viaggio che lo porterà a conoscere personaggi che sono entrati in contatto con lui. Chiara di Nicchiarelli, in uscita in sala entro il 2022, racconta la rivoluzionaria figura della santa, femminista del XIII secolo.

