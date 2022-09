Umbria, piano anti rincari: Regione lavora a bando per incentivi alle imprese sul fotovoltaico. In ballo fino a 15 milioni

Alessandro Antonini 21 settembre 2022 a

Fotovoltaico per autoprodurre energia, arrivano fondi e regole certe. Con un duplice obiettivo: abbattere i costi extra delle imprese umbre e utilizzare le aree industriali dismesse per installare nuove impianti destinati all’autoconsumo, così da riqualificarle.

Le imprese vogliono di più: autorizzazioni semplificate per attrarre le grandi imprese di produzione delle rinnovabili. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto c’è un bando già annunciato, che sarà finalizzato alle rinnovabili da autoproduzione, “stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro”, fa sapere l’assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni. Potrebbe essere emanato già a ottobre, dipende da quando saranno disponibili le risorse comunitarie. Al lavoro sul fronte programmazione c’è anche l’assessorato deputato di Paola Agabiti Urbani. Per definire le prospettive del nuovo regolamento sulle rinnovabili adottato a luglio è stato coinvolto il dicastero all’ambiente di Roberto Morroni. Ieri gli esponenti di giunta con la governatrice Donatella Tesei hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo produttivo e agricolo. In quella sede i tecnici di Palazzo Donini hanno chiarito che, in materia di autoproduzione di energia, “non vi sono limitazioni nelle aree industriali e sui terreni agricoli per la realizzazione di impianti in regime di autoconsumo né per impianti a servizio di comunità energetiche”.

Alla fine del summit è stato stabilito di attivare un tavolo tecnico, cui parteciperanno rappresentanti degli uffici regionali e delle associazioni di categoria, per approfondire tutti gli aspetti del regolamento regionale in attesa dell’uscita dei decreti attuativi del dgls sulle rinnovabili. Al centro proprio le corrette interpretazioni dei limiti previsti nelle aree industriali dismesse e nei territori limitrofi.

Regione e associazioni di categoria hanno concordato sulla “necessità di una sollecitazione al governo per la rapida emanazione dei decreti attuativi, sulla base dei quali potrà essere integrato il regolamento regionale, prevedendo anche modalità di premialità per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la contestuale riqualificazione di aree industriali dismesse”, fa sapere l’amministrazione regionale.

Confindustria Umbria giudica il confronto “costruttivo” e con una nota a firma del presidente Vincenzo Briziarelli spinge per “utilizzare le aree industriali dismesse e semplificare le autorizzazioni per attrarre investimenti”.

Per Confindustria Umbria “è necessario mettere a punto un quadro normativo che promuova l’utilizzo di queste aree anche attraverso processi autorizzativi e amministrativi semplificati e con l’individuazione di meccanismi di incentivazione che facilitino l’attrazione di investimenti nel settore anche da parte di operatori internazionali che potrebbero dare un contributo per realizzare anche nuove iniziative imprenditoriali. Ed è per questo che va eliminato qualsiasi vincolo e limite che rende il nostro territorio meno competitivo rispetto di altri. Analogamente, per favorire la costruzione di impianti per l’autoconsumo e per le comunità energetiche, sarà necessario rimuovere ogni tipo di ostacolo che possa impedirne o rallentarne la realizzazione”.

Per la Cna “bene l’interpretazione che ha dato la Regione sulle norme per l’autoproduzione dell’energia. Serve ora - fa sapere il presidente regionale Michele Carloni - una circolare esplicativa o un’interpretazione autentica per quanto riguarda i terreni industriali inutilizzati su cui realizzare il fotovoltaico per la produzione in conto terzi. Le norme vigenti infatti si potrebbero prestare a interpretazioni differenti. Concordiamo con la presidente Tesei sulla strategicità di nuovi impianti di produzione legati alla riqualificazione delle aree industriali stesse”.

